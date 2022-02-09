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Дневник Олимпиады: Из-за допинг-пробы Валиевой Россию могут лишить золота, хоккеисты стартуют с трудной победы, а спортсмены впадают в депрессию

На Олимпиаде в Пекине завершился очередной день. Для России он стал настоящим испытанием — допинг 15-летней фигуристки, всего одна медаль и трудная победа в хоккее над простым соперником. Отдел спорта «Фонтанки» — о главных событиях дня в Пекине.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Драма в фигурном катании

Организаторы Игр дважды откладывали официальную церемонию награждения за командный турнир фигуристов, где российская команда выиграла золото. «В срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU», — говорил официальный представитель МОК. Никто не мог понять, что происходит. Лишь в среду, 9 февраля, издание Inside the Games, которое специализируется на новостях о допинге и редко ошибается в подобных темах, сообщило, что кто-то из российских фигуристов сдал положительный тест незадолго до Олимпиады. При этом отмечалось, что сомнительные анализы сдавали еще до Игр в Пекине.

Слухи подогрели сами фигуристы: тренировку пропустили Кондратюк, Валиева и Мишина с Галлямовым. Представитель сборной России заявил, что у спортсменов по плану был выходной.

Представитель МОК обещал разъяснить ситуацию в течение дня, но так это и не сделал. Уже под вечер тот же Inside the Games написал, что проблема в допинг-пробах 15-летней Камилы Валиевой и что именно из-за ее статуса несовершеннолетней так мало информации. В то же время The Guardian со ссылкой на свои источники написало, что вещество, найденное в ее допинг-пробе, не влияет на спортивные результаты. «Спорт-Экспресс» добавил, что препарат используется для лечения кардиологических проблем.

Первый хоккейный матч

На Олимпиаде начался мужской хоккей — то, ради чего многие вообще ждут зимние Игры. Сборная России стартовала матчем со Швейцарией. Получилось… спорно.

Российская команда победила со счетом 1:0. Единственную шайбу, которую записали на Антона Слепышева, на самом деле отправил ногой в собственные ворота один из швейцарских хоккеистов.

На удивление беззубо сыграли российские игроки, особенно с учетом уровня соперника. Как тут не вспомнить, что незадолго до старта из сборной отзаявили якобы из-за травмы нападающего Андрея Кузьменко — самого результативного игрока предолимпийской подготовки. После возвращения в СКА его обследовали и не нашли ничего серьезного. Вопросов к главному тренеру Алексею Жамнову все больше.

Снова бронза

Единственную медаль дня для сборной России завоевал Семен Елистратов в шорт-треке на дистанции 1 500 метров. Судьям пришлось долго покадрово изучать финиш, чтобы распределить призовые места, настолько плотно завершили дистанцию спортсмены. В итоге бронзу Елистратова от серебра канадца Стивена Дюбуа отделили 0,013 секунды.

«Я забыла!»

Грандиозные эмоции сноубордистки Светланы Паршиной, которая ошибочно думала, что Олимпиада для нее уже закончилась.

Исправилась за ошибку 16-летней давности

Золото в борд-кроссе взяла 36-летняя американка Линдси Джейкобелис, и это удивительная история. Она должна была выиграть еще в Турине-2006. Тогда Линдси шла в финале с большим отрывом, но на финишной прямой решила сыграть на публику, исполнив грэб — трюк, когда в прыжке берешься рукой за доску. Не удержав равновесия, она упала. Из-за спины выскочила соперница и оставила Джейкобелис без золота. Официальный YouTube-канал Олимпийского комитета даже назвал этот момент главным уроком для каждого спортсмена: не надо расслабляться раньше времени.

С тех пор она ни разу не приближалась настолько близко к заветной цели. И вот в Пекине, спустя 16 лет, Линдси все-таки исправила ошибку молодости.

МОК борется с депрессиями

Спортсменам с сомнительными тестами живется непросто. Их помещают в специальные изоляторы, куда даже еду им привозят роботы. В таких условиях многие стали жаловаться на депрессию.

«Поступили жалобы на тяжелое психологическое состояние от ряда спортсменов, которые находятся на изоляции. Мы разработали механизм: каждый день мы проводим совещание с МОК, где обсуждаем помощь атлетам. У кого-то из спортсменов есть беспокойство, у кого-то депрессия», — заявил представитель МОК.

По его словам, таким спортсменам предоставляют психологическую помощь.

«Ужасный вид спорта»

Для многих вдруг стали настоящим открытием соревнования по санному спорту в двойках. Не все поняли, зачем мужчины ложатся друг на друга и едут в таком виде на санях.

Известный телеведущий Джимми Фэллон в своем ток-шоу The Tonight Show заявил, что этому виду спорта уделяют слишком мало внимания, и снял про него музыкальный клип.

Тем временем официальный аккаунт Международного олимпийского комитета в «Твиттере» уже присматривается к новым видам спорта.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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