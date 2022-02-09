Дневник Олимпиады: Из-за допинг-пробы Валиевой Россию могут лишить золота, хоккеисты стартуют с трудной победы, а спортсмены впадают в депрессию

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







Драма в фигурном катании

Организаторы Игр дважды откладывали официальную церемонию награждения за командный турнир фигуристов, где российская команда выиграла золото. «В срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU», — говорил официальный представитель МОК. Никто не мог понять, что происходит. Лишь в среду, 9 февраля, издание Inside the Games, которое специализируется на новостях о допинге и редко ошибается в подобных темах, сообщило, что кто-то из российских фигуристов сдал положительный тест незадолго до Олимпиады. При этом отмечалось, что сомнительные анализы сдавали еще до Игр в Пекине.



Слухи подогрели сами фигуристы: тренировку пропустили Кондратюк, Валиева и Мишина с Галлямовым. Представитель сборной России заявил, что у спортсменов по плану был выходной.

Представитель МОК обещал разъяснить ситуацию в течение дня, но так это и не сделал. Уже под вечер тот же Inside the Games написал, что проблема в допинг-пробах 15-летней Камилы Валиевой и что именно из-за ее статуса несовершеннолетней так мало информации. В то же время The Guardian со ссылкой на свои источники написало, что вещество, найденное в ее допинг-пробе, не влияет на спортивные результаты. «Спорт-Экспресс» добавил, что препарат используется для лечения кардиологических проблем.

Первый хоккейный матч

На Олимпиаде начался мужской хоккей — то, ради чего многие вообще ждут зимние Игры. Сборная России стартовала матчем со Швейцарией. Получилось… спорно.

Российская команда победила со счетом 1:0. Единственную шайбу, которую записали на Антона Слепышева, на самом деле отправил ногой в собственные ворота один из швейцарских хоккеистов.



Фиксируем: первый наш гол в олимпийском Пекине #Beijing2022 pic.twitter.com/dDvgkdaHrt — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 9, 2022

На удивление беззубо сыграли российские игроки, особенно с учетом уровня соперника. Как тут не вспомнить, что незадолго до старта из сборной отзаявили якобы из-за травмы нападающего Андрея Кузьменко — самого результативного игрока предолимпийской подготовки. После возвращения в СКА его обследовали и не нашли ничего серьезного. Вопросов к главному тренеру Алексею Жамнову все больше.

Снова бронза

Единственную медаль дня для сборной России завоевал Семен Елистратов в шорт-треке на дистанции 1 500 метров. Судьям пришлось долго покадрово изучать финиш, чтобы распределить призовые места, настолько плотно завершили дистанцию спортсмены. В итоге бронзу Елистратова от серебра канадца Стивена Дюбуа отделили 0,013 секунды.



😱 Фотофиниш! В борьбе за медали все решили миллиметры!



Елистратов – третий, но это был во всех смыслах сумасшедший забег. 10 человек! Доехать до финиша, ни с кем не столкнувшись, было крайне сложно.



На последнем круге – огонь, после финиша – слезы 😭 pic.twitter.com/p1BplNgErC — Матч ТВ (@MatchTV) February 9, 2022

«Я забыла!»

Грандиозные эмоции сноубордистки Светланы Паршиной, которая ошибочно думала, что Олимпиада для нее уже закончилась.



Саша Паршина – ❤️



Какие же искренние эмоции у нашей сноубордистки. Человек реально кайфует от Олимпиады 😍 pic.twitter.com/Xzc9lWdjXh — Матч ТВ (@MatchTV) February 9, 2022

Исправилась за ошибку 16-летней давности

Золото в борд-кроссе взяла 36-летняя американка Линдси Джейкобелис, и это удивительная история. Она должна была выиграть еще в Турине-2006. Тогда Линдси шла в финале с большим отрывом, но на финишной прямой решила сыграть на публику, исполнив грэб — трюк, когда в прыжке берешься рукой за доску. Не удержав равновесия, она упала. Из-за спины выскочила соперница и оставила Джейкобелис без золота. Официальный YouTube-канал Олимпийского комитета даже назвал этот момент главным уроком для каждого спортсмена: не надо расслабляться раньше времени.



❄️Winter Olympics gold: Lindsey Jacobellis was leading the 2010 snowboard cross final by an absolute mile.



Approaching the final jump, she pulled a trick to show off, landed on her face, and lost out on gold.



She tried again at 3 more Olympics and never medalled. pic.twitter.com/fyA3xLUCp2 — The Upshot ⚽ (@UpshotTowers) February 3, 2022

С тех пор она ни разу не приближалась настолько близко к заветной цели. И вот в Пекине, спустя 16 лет, Линдси все-таки исправила ошибку молодости.



🏂🔥 | Goud voor Lindsey Jacobellis! In 2006 ging het mis op gewonnen positie maar vandaag gaat alles goed. Amerika is van de 0!



Kijk alles live op discovery+#Beijing2022 #Olympics #Snowboard pic.twitter.com/Ola8V9keS5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 9, 2022

МОК борется с депрессиями

Спортсменам с сомнительными тестами живется непросто. Их помещают в специальные изоляторы, куда даже еду им привозят роботы. В таких условиях многие стали жаловаться на депрессию.

«Поступили жалобы на тяжелое психологическое состояние от ряда спортсменов, которые находятся на изоляции. Мы разработали механизм: каждый день мы проводим совещание с МОК, где обсуждаем помощь атлетам. У кого-то из спортсменов есть беспокойство, у кого-то депрессия», — заявил представитель МОК.

По его словам, таким спортсменам предоставляют психологическую помощь.

«Ужасный вид спорта»

Для многих вдруг стали настоящим открытием соревнования по санному спорту в двойках. Не все поняли, зачем мужчины ложатся друг на друга и едут в таком виде на санях.



2 person luge: When you want to add social awkwardness to a already terrifying sport.#OlympicGames pic.twitter.com/eTcJ4Eb8lR — Shelley 🍸🎬🐾 (@shortbuslife) February 7, 2022

Whoever thought of going down an ice trough on a tray is a bit mental. But whoever thought of the double luge needs watching🤔 pic.twitter.com/jtHTTbMMO1 — Martin H🤓 (@martinthearab) February 9, 2022

Известный телеведущий Джимми Фэллон в своем ток-шоу The Tonight Show заявил, что этому виду спорта уделяют слишком мало внимания, и снял про него музыкальный клип.



Jimmy performs a song about the #WinterOlympics sport that deserves more attention: Doubles Luge. #FallonTonight pic.twitter.com/6J4ArWRYHB — The Tonight Show (@FallonTonight) February 5, 2022

Тем временем официальный аккаунт Международного олимпийского комитета в «Твиттере» уже присматривается к новым видам спорта.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

