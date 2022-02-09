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Шорт-трекист Семён Елистратов стал бронзовым призером Олимпиады

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Россиянин Семён Елистратов стал обладателем бронзовой медали на дистанции 1500 м по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине. Судьба награды решилась в результате фотофиниша.

Елистратов преодолел дистанцию за 2:09.267, а серебряный медалист из Канады Стивена Дюбуа — за 2:09.254.

Золото выиграл кореец Тэ Хон Хвану (2:09.219).

Медаль Елистратова стала 11-й в копилке сборной России на Олимпиаде в Пекине.

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