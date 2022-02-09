Шорт-трекист Семён Елистратов стал бронзовым призером Олимпиады

Россиянин Семён Елистратов стал обладателем бронзовой медали на дистанции 1500 м по шорт-треку на Олимпиаде в Пекине. Судьба награды решилась в результате фотофиниша.
ГЕРОЙ! СЕМЁН ЕЛИСТРАТОВ, БРАВО!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 9, 2022
Наш чемпион!
🥇 Сочи - эстафета
🥉 Пхёнчхан - 1500м
🥉 Пекин - 1500м#beijing2022 pic.twitter.com/3OmSbfWphR
Елистратов преодолел дистанцию за 2:09.267, а серебряный медалист из Канады Стивена Дюбуа — за 2:09.254.
Золото выиграл кореец Тэ Хон Хвану (2:09.219).
Медаль Елистратова стала 11-й в копилке сборной России на Олимпиаде в Пекине.