СМИ: Жириновский госпитализирован в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в столичную Центральную клиническую больницу. Об этом 9 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.



Собеседник агентства не смог назвать диагноз, с которым Жириновский попал в больницу. Издание «Ura.ru» сообщило в Telegram, что у политика может быть «омикрон».



В партии не подтвердили эту информацию. В пресс-службе уточнили ТАСС, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».



В декабре прошлого года лидер ЛДПР рассказал, что еще не болел COVID-19 и сделал очередной бустер.

