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СМИ: Жириновский госпитализирован в Москве

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в столичную Центральную клиническую больницу. Об этом 9 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Собеседник агентства не смог назвать диагноз, с которым Жириновский попал в больницу. Издание «Ura.ru» сообщило в Telegram, что у политика может быть «омикрон».

В партии не подтвердили эту информацию. В пресс-службе уточнили ТАСС, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

В декабре прошлого года лидер ЛДПР рассказал, что еще не болел COVID-19 и сделал очередной бустер.

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Комментарии (35)

267011328
пусть ещё цистерну примет
265055770
"Чувствует себя хорошо". Симулянт
Modest_5e4ce41f7533b
На покой пора. Хватит политических страстей и излишеств всяких. Для демонстрации праведного гнева кучу настоящего адреналина надо выдать, а сердечко уже не то и сосуды уже не всем блокаторам подчиняются. Так что, прекрасный вид из окна, столик с чаем, да стенографист с литературным корректором для работы нам мемуарами.
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