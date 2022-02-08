Российская саночница Иванова завоевала историческую медаль на Олимпиаде в Пекине

Третью медаль дня для сборной России завоевала Татьяна Иванова в соревнованиях по санному спорту среди женщин на Олимпиаде в Пекине. С результатом 3 минуты 54,507 секунды она стала бронзовым призером.
Это невероятно. Иванова взяла долгожданную олимпийскую медаль – первую в одиночных женских санях в истории России— Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2022
Решающая попытка: Таня была безупречна и не отдала свою бронзу, которая на вес золота. Гордимся 💪 pic.twitter.com/wbk9DwA23r
Золотой медалисткой стала немецкая саночница Натали Гайзенбергер (3.53,454), серебряной — ее соотечественница Анна Беррайтер (3.53,947).
Бронза Ивановой — первая олимпийская медаль женской сборной по санному спорту в истории России. Всего на счету наших спортсменов теперь десять медалей — две золотых, три серебряных и пять бронзовых.