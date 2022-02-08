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Российская саночница Иванова завоевала историческую медаль на Олимпиаде в Пекине

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Третью медаль дня для сборной России завоевала Татьяна Иванова в соревнованиях по санному спорту среди женщин на Олимпиаде в Пекине. С результатом 3 минуты 54,507 секунды она стала бронзовым призером.

Золотой медалисткой стала немецкая саночница Натали Гайзенбергер (3.53,454), серебряной — ее соотечественница Анна Беррайтер (3.53,947).

Бронза Ивановой — первая олимпийская медаль женской сборной по санному спорту в истории России. Всего на счету наших спортсменов теперь десять медалей — две золотых, три серебряных и пять бронзовых.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
В Питере есть санно-бобслейная трасса?
dedmoroz_5e4d8827384c2
Молодец! Первая медаль после Зазули!
266410437
Заголовок просто блеск. Россия в ОИ не участвует.
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