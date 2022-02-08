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В доме Лишневского исторические окна парадных меняют на белый пластик. Петербуржцы пытаются отстоять памятник

В Петербурге в парадной дома Лишневского на улице Ленина днем 8 февраля рабочие демонтируют исторические оконные заполнения и меняют на белые стеклопакеты. Об этом «Фонтанке» сообщили волонтеры и собственница одной из квартир Лидия, которые пытаются предотвратить демонтаж.

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Дом № 41 на улице Ленина — выявленный памятник, поэтому закон требует согласования работ с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. На сайте КГИОП в разделе выданных положительных заключений адрес дома отсутствует.

Читатель «Фонтанки»

По словам волонтеров, демонтаж проводится в парадных № 5 и № 7. По информации защитников дома, замена окон проводится по указу ЖКС №1 Петроградского района. «Сейчас они демонтируют окна в парадной № 5, сегодня до вечера додемонтируют, дальше в течение недели будут демонтировать на лестнице парадной № 7», — рассказала одна из защитниц дома Ольга.

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На звонок редакции в ЖКС не ответили, «Фонтанка» направила письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Дом Лишневского — одно из 255 зданий — объектов культурного наследия, которые включены в городскую реставрационную программу комитета по охране памятников. Полномочия по ремонту фасадов всех этих домов перешли от фонда капремонта к КГИОП. Полный список всех зданий можно посмотреть здесь.

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Комментарии (8)

Komarinsk2019
Так вроде окна обычные, что в них такого ценного? Расстекловки какой-то уникальной нет. Другой вопрос, что должны ставить не белые, а коричневые, потом сами же оштрафуют ЖКС за счет жильцов за нарушение цвета.
an_observer
Историческое оконное заполнение? Что ценного в коричневой деревянной раме с двумя стёклами? Пусть так ещё 100 лет стоит и плевать на энергосбережение? Заshitники совсем с ума посходили.
мухомор
Бесполезно.
На Кузнечном д.6 всю историческую входную группу из дерева вырвали с корнем и заменили металлопластиковой конструкцией.
КГИОП писал, суд был, прокуратура писала.
Ничего там не поменялось за 10 лет.
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