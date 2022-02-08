В доме Лишневского исторические окна парадных меняют на белый пластик. Петербуржцы пытаются отстоять памятник

Дом № 41 на улице Ленина — выявленный памятник, поэтому закон требует согласования работ с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. На сайте КГИОП в разделе выданных положительных заключений адрес дома отсутствует.
Читатель «Фонтанки»
По словам волонтеров, демонтаж проводится в парадных № 5 и № 7. По информации защитников дома, замена окон проводится по указу ЖКС №1 Петроградского района. «Сейчас они демонтируют окна в парадной № 5, сегодня до вечера додемонтируют, дальше в течение недели будут демонтировать на лестнице парадной № 7», — рассказала одна из защитниц дома Ольга.
На звонок редакции в ЖКС не ответили, «Фонтанка» направила письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Дом Лишневского — одно из 255 зданий — объектов культурного наследия, которые включены в городскую реставрационную программу комитета по охране памятников. Полномочия по ремонту фасадов всех этих домов перешли от фонда капремонта к КГИОП. Полный список всех зданий можно посмотреть здесь.