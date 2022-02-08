FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Лыжник Терентьев принес России девятую медаль Олимпиады

0
Печать

Лыжник сборной России Александр Терентьев завершил финальную гонку в спринте коньковым стилем на третьем месте. Он отстал на 1,31 секунды от победителя — норвежца Йоханнеса Клебо (2.58,06).

Серебро досталось итальянцу Федерико Пеллегрино (+0,26). Еще один россиянин, Артём Мальцев, показал пятое время (+3,59).

Для сборной России бронза Терентьева стала девятой медалью на зимних Олимпийских играх в Пекине. По этому показателю российская команда идет на первом месте.

Если же считать по золотым наградам, то отечественные спортсмены занимают пятую строчку (2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые). Лидирует Швеция (4 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний