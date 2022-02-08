Лыжник Терентьев принес России девятую медаль Олимпиады

Лыжник сборной России Александр Терентьев завершил финальную гонку в спринте коньковым стилем на третьем месте. Он отстал на 1,31 секунды от победителя — норвежца Йоханнеса Клебо (2.58,06).

🔥🥉🔥🥉🔥🥉🔥🥉🔥🥉 АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВ!!!! БРООООНЗААААААА!!! В ОЧЕНЬ СОЛИДНОЙ КОМПАНИИ ФИНАЛА СПРИНТА АЛЕКСАНДР ЗАВОЕВАЛ БРОНЗУ! 4 МЕДАЛЬ НАШИХ ЛЫЖНИКОВ! БРАВО, САША! #beijing2022 pic.twitter.com/LBiwThSkvU

Серебро досталось итальянцу Федерико Пеллегрино (+0,26). Еще один россиянин, Артём Мальцев, показал пятое время (+3,59).



Для сборной России бронза Терентьева стала девятой медалью на зимних Олимпийских играх в Пекине. По этому показателю российская команда идет на первом месте.



Если же считать по золотым наградам, то отечественные спортсмены занимают пятую строчку (2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые). Лидирует Швеция (4 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая).

