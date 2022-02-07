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Российские прыгуны с трамплина завоевали первую с 1968 года медаль Олимпиады. Почти всех конкурентов устранили судьи

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Самую неожиданную медаль — возможно, всей Олимпиады — завоевали российские прыгуны с трамплина в смешанных командных соревнованиях 7 февраля.

Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Екатерина Аввакумова сенсационно стали серебряными призерами.

Победу одержала команда Словении, бронза досталась Канаде.

Это первая медаль отечественных прыгунов с трамплина с 1968 года. Ради справедливости отметим, что серебряная медаль российской команды стала возможной благодаря целому ряду дисквалификаций сильнейших соперников — из-за комбинезонов, которые не соответствовали регламенту.

Добавим, что Екатерина Аввакумова родилась в Ленинградской области, но уже давно выступает за Московскую область.

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Комментарии (5)

ssr
А просто порадоваться не пробовали на фонтанке?
Local
Если бы ещё и Словению отстранили,тогда бы точно
олимпийскими чемпионами стали!
07A
Россия нагибает!!!
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