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Власти Петербурга отрицают, что учительницу уволили из-за стихов Хармса и Введенского

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Слова о «врагах народа» в петербургской гимназии № 168 не звучали, в школе не произошло ничего, что могло бы стать поводом для проверок. Об этом «Фонтанке» сообщили 7 февраля в пресс-службе администрации Центрального района.

«Серафиму Сапрыкину не увольняли, она уволилась по собственному желанию, — отметили в пресс-службе. — При этом директор школы Светлана Лебедева не произносила приписываемых ей слов о «врагах народа» и «пособниках фашистов». Будет ли в этой связи Светлана Лебедева предъявлять какие-либо претензии к Сапрыкиной, зависит уже от директора».

«Фонтанка» писала, что Музей истории ГУЛАГа пригласил на экскурсию директора 168-й гимназии.

Информация о случившемся в гимназии №168 в Петербурге ранее дошла до Кремля. Там считают, что ситуация требует внимательной проверки.

Учительница 168-й гимназии лишилась работы после того, как прочитала детям стихи Хармса и Введенского. По словам Серафимы Сапрыкиной, директор гимназии якобы заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». После этого педагог написала заявление об уходе по собственному желанию. Подробнее о причинах ухода из школы читайте в интервью Серафимы Сапрыкиной на «Фонтанке».

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Комментарии (49)

Guest1234
Проверка показала, что учительницу не увольняли и очередей перед поликлиниками нет.
Cruz
У хорошего достойного учителя директора жополиза увозят с инфарктом на скорой
Cruz
Всем работающим по найму пора бы знать что ваш начальник(директор,заведующий) вашим другом и просто приличным человеком в принципе быть не может задачи разные- задача руководителя заставить работать сверурочно бесплатно и чтобы рта не раскрывали. Учительницу не очень жаль она изначально пошла по пути наименьшего сопротивления и получила проблем еще больше В таких ситуациях надо все записывать,а если скандал не стесняться орать чтобы стекла дрожали. При должном напоре они все отступают
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