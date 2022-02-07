Власти Петербурга отрицают, что учительницу уволили из-за стихов Хармса и Введенского

Слова о «врагах народа» в петербургской гимназии № 168 не звучали, в школе не произошло ничего, что могло бы стать поводом для проверок. Об этом «Фонтанке» сообщили 7 февраля в пресс-службе администрации Центрального района.



«Серафиму Сапрыкину не увольняли, она уволилась по собственному желанию, — отметили в пресс-службе. — При этом директор школы Светлана Лебедева не произносила приписываемых ей слов о «врагах народа» и «пособниках фашистов». Будет ли в этой связи Светлана Лебедева предъявлять какие-либо претензии к Сапрыкиной, зависит уже от директора».

