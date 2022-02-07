«Ленэкспо» дополнительно расширили под ударом «омикрона»

Согласно последней эпидемиологической справке, за сутки в больницы Петербурга поступили еще 606 человек. Там уже 8 613 пациентов на 9 839 койках. Из них 644 — в реанимации, 336 подключены к ИВЛ, 390 — в «Ленэкспо», а 605 — в пансионате «Заря». Амбулаторно с ковидом лечатся еще 153 тысячи человек.



Роспотребнадзор и Минздрав тем временем смягчают ограничения — снят перчаточный режим, карантин для контактных лиц, изменены правила в учебных заведениях. Подробнее читайте в обзоре «Фонтанки».

