Карантина нет, перчатки можно не носить. Что еще отменили Роспотребнадзор и Минздрав

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Опубликованное 5 февраля постановление главного санитарного врача России Анны Поповой вступает в силу 6 февраля и отменяет обязательный карантин для контактировавших с больными коронавирусом. Ранее такие лица должны были находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным. В январе требования смягчили до семи дней. За нарушение этого пункта 3.8 предусматривалась административная, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

Важная деталь: петербургское управление РПН трактует постановление федералов таким образом, что якобы оно действительно только для тех, кто заболеет или станет контактным 6 февраля. Однако оперштаб Москвы заявил, что 14-дневный карантин действительно остается для всех заболевших ранее, но для контактных он будет отменен с 6 февраля. «Если человеку был открыт больничный лист как контактному лицу, он будет автоматически закрыт 7 февраля», — говорится в разъяснении столичного оперштаба.



Также ведомство отменило обязательный тест на COVID-19 для пациентов, лечение которых длится семь и более дней.

Другим, практически «революционным» решением Роспотребнадзора стало исключение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции.

«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: «соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», — говорится в документе.

Таким образом, правило, которое фактически не соблюдалось со дня его возникновения, теперь вычеркнуто из перечня ограничений.

Выписывать пациентов из стационаров станет возможным до получения отрицательного теста на коронавирус при условии продолжения лечения в амбулаторных условиях. Но это не касается тех, кто проживает в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием и общежитиях.

Подобные изменения глава ведомства Анна Попова уже анонсировала ранее. По ее словам, это связано с тем, что особенности нового штамма «омикрон» лишают подобные ограничительные меры всякого смысла. «Омикрон», говорила Попова, отличается быстрой передачей вируса и «очень большим количеством бессимптомных носителей в удельном весе». В случае появления нового штамма с другими характеристиками ранее отмененные меры могут вернуть.



«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведения лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более календарных дней», — следует из постановления.

В опубликованном также 5 февраля приказе Министерства здравоохранения изменили порядок выдачи больничных. Начиная с 6 февраля больничный людям с симптомами ОРВИ или коронавируса можно будет оформить на 7 дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники. При этом сдавать ПЦР или экспресс-тест не нужно. Спустя неделю врач должен созвониться с больным и при хорошем самочувствии закрыть больничный. Если симптомы никуда не делись, медработнику предписывается посетить пациента на дому, провести осмотр и продлить больничный ещё на неделю.

При необходимости во время визита врач теперь сможет воспользоваться экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс сразу на месте показал две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение ПЦР-ом больше не требуется.



Если выписка происходит через меньший срок, пациенты должны сдать тест на COVID-19, но не ранее чем через 3 дня после подтверждения диагноза.

В министерстве пояснили, что эта мера позволит избавить пациентов с легким течением заболевания от лишних походов в поликлинику. При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь. Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

