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Петербургский Роспотребнадзор разъяснил, с какого числа вступает в силу отмена карантина для контактных с больными коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Петербургу разъяснило, что нововведения по карантину для контактных и выписке с больничного начинают действовать с 6 февраля.

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Как уточнили в пресс-службе ведомства 5 февраля, документ, в котором прописаны изменения, вступает в силу на следующий день после подписания. Если контакт с заболевшим был до 6 февраля, то карантин еще придется выдерживать. А если уже в воскресенье — то нет.

То же самое касается выписки с больничного. До сегодняшнего дня включительно для окончания больничного нужен отрицательный ПЦР. С 6 февраля, если на лечение пациента с коронавирусом уходит более 7 дней, то для выписки такой тест уже не нужен.

Также больше в список необходимых для ношения СИЗ не входят перчатки.

Об остальных изменениях, которые уже назвали послаблениями, читайте здесь.

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Комментарии (15)

266782149
Не понятно, а если уже 2 недели болеешь, надо тест сдавать??
Урус-Баши
Маразм. Инфекция захватывает население, а они снимают ограничения. На работе болеют около 20%. Каждый пятый! Никаких ограничений нет. Подавляющее большинство без масок. Переболел повторно, с прививкой один из начальников. Переболел легко, но мать и отец, которых он, видимо, заразил погибли. Дрожит в ожидании молодой мой коллега, у которого только что родился ребёнок. В заведении 100% вакцинация. Болеют легко, не оформляют больничный. Некоторые приходят на 2-й день после заболевания. Государственная контора.
267090606
7 дней с начало болезни или с момента получения теста+ и больным идти в поликлинику, по домам они не ходят ? Или это сделано что бы разгрузить очереди в поликлинику ? Непонятно
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