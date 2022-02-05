Петербургский Роспотребнадзор разъяснил, с какого числа вступает в силу отмена карантина для контактных с больными коронавирусом

Как уточнили в пресс-службе ведомства 5 февраля, документ, в котором прописаны изменения, вступает в силу на следующий день после подписания. Если контакт с заболевшим был до 6 февраля, то карантин еще придется выдерживать. А если уже в воскресенье — то нет.



То же самое касается выписки с больничного. До сегодняшнего дня включительно для окончания больничного нужен отрицательный ПЦР. С 6 февраля, если на лечение пациента с коронавирусом уходит более 7 дней, то для выписки такой тест уже не нужен.