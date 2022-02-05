Роспотребнадзор отменил карантин для контактных с больными коронавирусом

Если на лечение пациента с коронавирусом уходит более 7 дней, то для выписки ему больше не нужен отрицательный тест, следует из документа Роспотребнадзора. Еще одно изменение касается среднего образования: школьников теперь будут переводить на «удалёнку», если в классе наберётся 20 % заболевших. В прошлом для этого было достаточно одного положительного теста.



Ношение медицинских перчаток также исключено из противоэпидемических мер для борьбы с распространением инфекции.

Ранее Попова отметила, что распространение штамма в России замедлилось. Кроме этого, главный санитарный врач РФ заявила, что «омикрон» не опасен для легких.