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Роспотребнадзор отменил карантин для контактных с больными коронавирусом

Роспотребнадзор отменил требование об изоляции для контактировавших с больными COVID-19. Постановление об этом опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов 5 февраля и вступает в силу в воскресенье.

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Если на лечение пациента с коронавирусом уходит более 7 дней, то для выписки ему больше не нужен отрицательный тест, следует из документа Роспотребнадзора. Еще одно изменение касается среднего образования: школьников теперь будут переводить на «удалёнку», если в классе наберётся 20 % заболевших. В прошлом для этого было достаточно одного положительного теста.

Ношение медицинских перчаток также исключено из противоэпидемических мер для борьбы с распространением инфекции.

Ранее Попова отметила, что распространение штамма в России замедлилось. Кроме этого, главный санитарный врач РФ заявила, что «омикрон» не опасен для легких.

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Комментарии (45)

mary@
Теперь можно в транспорте ездить после общения с больными, а в магазин по куркоду... им самим то не смешно?
266161435
когда этот недогубернатор аннулирует свое убогое постановление 121? Точнее, это уже неважно.
Когда его арестуют за превышение должностных полномочий, нарушение Конституции РФ и других ФЗ, за возбуждение ненависти либо вражды к определенной группе лиц, за вовлечение в медицинские опыты и навязывание людям участие в медицинских опытах, за сокрытие информации о побочных эффектах, за разгром бизнеса и унижение человеческого достоинства граждан?
Где Бастрыкин с лупой? На мой взгляд, мы имеем дело с опасным маньяком с синдромом Наполеона.
Analyst
Работать некому, а смертность относительно невелика, поэтому и отыгрывают назад. Осталось отрегулировать вопрос с госпитализацией, например, не более 1 человека от района в день и дело в шляпе.
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