«Омикрон» не опасен для легких: до чего договорилась глава Роспотребнадзора

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







«Вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой, в основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит. Но тяжелые формы течения, которые мы видели раньше, он не вызывает», — поделилась наблюдениями глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

В том же интервью Попова заявила, что, больше того, летальность и госпитализация с «омикроном» снижаются.



«В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная», — добавила Попова.

Всего за день до этих заявлений заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева, подчиненная Поповой, рассказывала про совсем другие тренды.

«Эпидемиологическая ситуация в городе Петербурге крайне тяжелая, — начала Катаева. — Если на третьей неделе у нас заболело более 41 тысячи населения, то на четвертой календарной неделе это уже более 87 тысяч заболевших. Максимально интенсивный рост начался у нас со второй недели января. И по отношению к первой увеличился на 80%. На четвертой календарной неделе, если сравнивать с третьей неделей, увеличился на 111,5%».

По ее словам, заболеваемость растет не только в легкой и средней, а во всех клинических формах: с симптомами ОРВИ больных, по сравнению с третьей неделей, стало больше на 102%. Бессимптомные формы увеличились на 224%. Пневмонии, которых, по словам Поповой, при «омикроне» нет, увеличиваются на 10,5%.



Еще более тревожные данные по детям.

Заболеваемость на четвертой неделе среди детей увеличилась на 210%. Если на третьей неделе заболело около 8000 ребят, то на четвертой уже более 25 тысяч. Заболеваемость пневмониями выросла у детей на 54%.

Насчет «отрицательной динамики» — за последние сутки в Петербурге с ковидом и пневмониями госпитализировали без малого 900 человек. Это близкие к пикам прошлых волн коронавируса показатели. Для сравнения: неделю назад было 753 госпитализированных за сутки. А две недели назад, 20 января, 414.

Всё настолько «снижается», что в Смольном срочно разворачивают койки — в работе уже 9 839 мест из максимальных 13 тысяч. На них лежат уже почти 8 000 человек. Особой легкости среди них, судя по статистике Смольного, не наблюдается — 598 в реанимациях. Каждый второй подключен к ИВЛ.

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, также заявлявший о «более легком» течении омикрона, признал, что в последнюю неделю в городе идет интенсивный рост числа стационарных больных.



«При сравнении предыдущего семидневного интервала с текущим рост составил более 25 процентов. Самые большие темпы заболеваемости мы видим среди детского населения. Для детей мы продолжаем перепрофилирование стационаров, — заявил Лисовец. — Нынешняя непростая ситуация будет продолжаться еще несколько недель. Комитет по здравоохранению поддерживает любые ограничительные мероприятия, направленные на разобщение коллективов и ограничение контактов потенциальных носителей вируса со здоровыми людьми».

Резюмируя, едва ли можно спорить, что в эту волну самый мощный удар приняла на себя амбулаторная сеть — поликлиники захлебываются в очередях. Но лукавством было бы говорить об особой легкости «омикрона», ведь нагрузка на стационарную сеть уже приближается к пиковой, а по детям бьет все показатели прошлых волн. Число смертей остается на прежнем уровне, около 60 в день, и это еще даже не пик и не плато.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»