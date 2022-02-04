Роспотребнадзор: Распространение «омикрона» в России замедлилось

Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении темпов распространения «омикрона» в России.



«Динамика развития и, так скажем, наступление штамма «омикрон» несколько замедлилось», — сказала 4 февраля Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».



По ее словам, подобная тенденция заметна и в других странах Европы. Глава надзорного ведомства уточнила, что в РФ на новый штамм приходится 50% новых случаев.



Попова подчеркнула, что среди заразившихся «омикроном» привитых «очень мало».



Ранее сообщалось, что в России уровень коллективного иммунитета к ковиду за неделю снизился с 64,4% до 64,1%. Это объясняется утратой иммунитета первично привитыми гражданами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.