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Роспотребнадзор: Распространение «омикрона» в России замедлилось

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Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении темпов распространения «омикрона» в России.

«Динамика развития и, так скажем, наступление штамма «омикрон» несколько замедлилось», — сказала 4 февраля Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, подобная тенденция заметна и в других странах Европы. Глава надзорного ведомства уточнила, что в РФ на новый штамм приходится 50% новых случаев.

Попова подчеркнула, что среди заразившихся «омикроном» привитых «очень мало».

Ранее сообщалось, что в России уровень коллективного иммунитета к ковиду за неделю снизился с 64,4% до 64,1%. Это объясняется утратой иммунитета первично привитыми гражданами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.

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Комментарии (5)

iigaza
Позвольте, как ж он в подочистке работал?
А его туда господин Швондер рекомендовал.
(с)
Petr_SPb
Пока что такое впечатление, число заболевших в день достигает максимума, который способна обработать система здравоохранения. Как мы знаем, "омикрон", в основном, протекает легко, поэтому нагрузка ложится большей частью на участковых терапевтов.
В Петербурге порядка двух тысяч взрослых участковых, из которых сейчас очень многие болеют, и 22000 случаев ковида в день, т.е. до 15-20 случаев в день на одного врача. Реально ли справиться с такой нагрузкой?
Не потому ли "замедлилось" распространение?
Коренная ленинградка
Все привитые заболели на работе
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