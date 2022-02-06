Кинокритики вручили «Белых слонов» и поспорили из-за «режиссерки»

Из-за ковида церемония прошла в гибридном формате — примерно половина лауреатов принимали поздравления по видеосвязи.
Лучшим фильмом критики признали драму «Капитан Волконогов бежал» — фантазийную историю о тоталитарном обществе, снятую режиссерами Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым. Их фильм стал рекордсменом по количеству номинаций — он был заявлен 10 раз в разных категориях. Творческая пара не смогла лично присутствовать на мероприятии из-за болезни. По видеомессенджеру они напомнили о дне рождения Андрея Звягинцева, который приходится на этот день, назвали его «камертоном» и «талисманом» России, и попросили режиссера снять следующий фильм на родине.
Их фильм был также отмечен за актерские работы: премию за главную мужскую роль получил Юра Борисов, а «Белого слона» за женскую роль второго плана вручили Наталье Кудряшовой, которая сыграла дочь расстрелянного диссидента.
«Желаю всем, чтобы свобода творчества оставалась, чтобы художник мог говорить, что он хочет, и чтобы его за это никогда не судили», — сказал Юра Борисов, принимая поздравления по видеосвязи.
Несколько «слонов» собрал фильм «Разжимая кулаки» — работа молодого режиссера Киры Коваленко, выпускницы курса Александра Сокурова. Фильм рассказывает, как девушка с Кавказа всеми силами пытается вырваться из-под властного родительского контроля. Картина получила приз за сценарий (Кира Коваленко, Антон Яруш), режиссерскую работу (Кира Коваленко) и лучшую женскую роль (Милана Агузарова).
Фильм Александра Зельдовича «Медея», современное и жестокое переосмысление трагедии Еврипида, был заявлен в пяти номинациях и получил два приза. «Белого слона» за операторскую работу взял Александр Ильховский (это его третий «Белый слон»), а приз за лучшую музыку вручили композитору «Медеи» Алексею Ретинскому.
Премию молодых критиков «Голос» получила картина Екатерины Селенкиной «Обходные пути» — медитативная история о нескольких днях жизни московской окраины.
Кроме вручения призов, в ходе церемонии выступавшие апеллировали к актуальной новостной повестке — осуждении домашнего насилия, поддержке признанных иноагентами, деле Юлии Цветковой, — и филологическим казусам. Так, представители новой и старой киноведческой школы поспорили из-за терминов, как все-таки называть номинации — «режиссерка» и «авторка», как предпочитали говорить молодые члены жюри, или лучше употреблять привычные аналоги мужского рода. Особенно непримиримым в этом вопросе был режиссер Давид Шнейдеров. «Есть гордые слова «автор», «режиссер» и «продюссер»», — заявил он коллегам.
Лучшим звукооператором кинокритики объявили Бориса Войта за работу в фильме «Петровы в гриппе», лучшим художником признали Алексея Максимова за работу в фильме «Последняя «Милая Болгария»».
За роль второго плана в драматическом триллере «Подельники» премию получил Павел Деревянко.
Лучшим документальным фильмом стал «Расторгуев» Евгении Останиной — посвящение погибшему документалисту Александру Расторгуеву.
Лучшим анимационным фильмом — анимационно-документальный проект «Жизнь-паскуда» Варвары Яковлевой об одном дне из жизни человека, домом которого стала скамейка железнодорожной платформы.
«Белого слона» в категории «Лучший короткометражный фильм» получила мелодрама «Почти весна» Насти Коркия — зарисовка о жизни учительницы литературы Тамары.
Лучшим дебютом кинокритики признали картину «Дунай» Любови Мульменко, историю о непростой любви русской девушки Нади и белградца Неши.
«Белый слон» за лучший сериал получила многосерийная трагикомедия о жизни юного стендапера «Пингвины моей мамы» Натальи Мещаниновой.
Почетный приз имени Мирона Черненко получила кинокритик Алла Гербер, приз за вклад в профессию вручили петербургскому кинокритику, создателю журнала «Сеанс» Любови Аркус.
Премия «Белый слон» впервые вручалась как независимая премия, после того, как в прошлом году президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов принял решение вывести гильдию из состава учредителей премии. Это произошло после скандала, когда Экспертный совет премии решил дать спецприз оппозиционеру Алексею Навальному за его документальные расследования, а учредители премии этому воспротивились.