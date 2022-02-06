Кинокритики вручили «Белых слонов» и поспорили из-за «режиссерки»

Лучшим фильмом критики признали драму «Капитан Волконогов бежал» — фантазийную историю о тоталитарном обществе, снятую режиссерами Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым. Их фильм стал рекордсменом по количеству номинаций — он был заявлен 10 раз в разных категориях. Творческая пара не смогла лично присутствовать на мероприятии из-за болезни. По видеомессенджеру они напомнили о дне рождения Андрея Звягинцева, который приходится на этот день, назвали его «камертоном» и «талисманом» России, и попросили режиссера снять следующий фильм на родине.

Их фильм был также отмечен за актерские работы: премию за главную мужскую роль получил Юра Борисов, а «Белого слона» за женскую роль второго плана вручили Наталье Кудряшовой, которая сыграла дочь расстрелянного диссидента.



«Желаю всем, чтобы свобода творчества оставалась, чтобы художник мог говорить, что он хочет, и чтобы его за это никогда не судили», — сказал Юра Борисов, принимая поздравления по видеосвязи.



Несколько «слонов» собрал фильм «Разжимая кулаки» — работа молодого режиссера Киры Коваленко, выпускницы курса Александра Сокурова. Фильм рассказывает, как девушка с Кавказа всеми силами пытается вырваться из-под властного родительского контроля. Картина получила приз за сценарий (Кира Коваленко, Антон Яруш), режиссерскую работу (Кира Коваленко) и лучшую женскую роль (Милана Агузарова).



Фильм Александра Зельдовича «Медея», современное и жестокое переосмысление трагедии Еврипида, был заявлен в пяти номинациях и получил два приза. «Белого слона» за операторскую работу взял Александр Ильховский (это его третий «Белый слон»), а приз за лучшую музыку вручили композитору «Медеи» Алексею Ретинскому.

