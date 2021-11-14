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Автор «Мишени» и «Москвы» представит свою версию «Медеи»

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С 18 ноября в кино начнут показывать «Медею» Александра Зельдовича, режиссера яркого и самобытного, более всего известного по точным и неординарным совместным работам с Владимиром Сорокиным, «Москве» и «Мишени». Новый фильм — первая его за долгое время самостоятельная вещь, без Сорокина и другого постоянного партнера, композитора Леонида Десятникова.

Фото: афиша фильма
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На сей раз Зельдович взялся перенести на экран сюжет трагедии Еврипида, «Медею». Историю страсти, перерастающей во всепожирающую ненависть, он перенес в сегодняшний день.

Главную роль сыграла грузинская актриса и модель Тинатин Далакишвили, виновника трагедии — Евгений Цыганов, который здесь в кои-то веки порывает с опостылевшим образом обаятельного мачо-раздолбая.

18+

Иван Чувиляев

Фото: афиша фильма

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