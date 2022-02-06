Дневник Олимпиады в Пекине: Первое золото, привет из Голливуда и астрология в хоккее

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







Всего на счету россиян к вечеру 6 февраля — пять медалей и третье место в командном зачете. Первую награду, серебро, выиграла лыжница Наталья Непряева в скиатлоне еще в субботу. Воскресенье принесло в копилку российской команды первое золото. Снова скиатлон, только уже мужская гонка.

Александр Большунов четыре года назад в Пхечхане еще совсем молодым лыжником выиграл три серебряных медали и одну бронзовую. С тех пор он заматерел, дважды выиграл общий зачет Кубка мира и к Пекину подошел готовым бороться с другим лидером мировых лыж — норвежцем Йоханессом Клебо. С первого раза достойной дуэли между ними не получилось. Большунов выиграл в скиатлоне с запасом больше минуты от второго места.



«Таких отрывов не было еще никогда»: Первое золото России в Пекине и еще одно серебро - Александр #Большунов и Денис #Спицов не оставили никому шансов в скиатлоне pic.twitter.com/yJ7DsGW099 — MosMia (@MosMia77) February 6, 2022

Серебряным призером стал еще один россиянин — Денис Спицов. Третьим стал Йиво Нисканен из Финляндии. А грозный Клебо финишировал 40-м с отставанием в 9 минут.

Сломанный подиум

На награждении Большунов с такой силой подпрыгнул на пьедестал, что тот сломался. По соцсетям полетели шутки в стиле made in China.



Лыжник Александр Большунов сломал пьедестал на церемонии награждения. После того, как он запрыгнул на конструкцию, отвалилась её лицевая часть.

Уже шутили про китайское качество или я буду первая?))) pic.twitter.com/newQm3eYes — 🤏давайте негромко, давайте вполголоса👌 (@izleniram) February 6, 2022

К слову, сами медали спортсмены получают только на следующий день после их завоевания. Вместо наград сразу после финиша дарят талисман — панду Бин Дунь Дунь.

Неожиданная медаль

От 19-летней фристайлистки Анастасии Смирновой мало кто ожидал призовых мест. Да, талантливая и перспективная, но, казалось, что еще рано. Тем приятнее было увидеть ее бронзовый успех в Пекине.



Что Смирнова сотворила в 19 лет? 😱😱😱



Скорость + классная акробатика. Посмотри, как Настя взяла бронзу в могуле 🔥



Просто ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/PTXtW9dahi — Матч ТВ (@MatchTV) February 6, 2022

Респект от Голливуда

Командный турнир фигуристов близится к своему финалу. Перед заключительным раундом, который пройдет в понедельник, 7 февраля, россияне захватили лидерство, и только жуткое невезение оставит их без награды высшей пробы. Особенно удивил действующий чемпион России Марк Кондратюк, выступивший со своим номером под Jesus Christ Superstar выше всяких похвал. Выступление россиянина зацепило даже звезду фильма «Ночь в музее» Бена Стилера.



And respect to the Russian skater who rocked out to the #JesusChristSuperstar program. #Olympics2022 — Ben Stiller (@RedHourBen) February 6, 2022

Провал дня

Но были и жесткие поражения. Казалось, что у саночников есть все основания для медали, все-таки Роман Репилов — трехкратный чемпион мира. Мог зацепиться за призовую тройку и спортсмен из Ленобласти Семен Павличенко. Но с первых же попыток все пошло не по плану. В итоге Репилов лишь 9-й, Павличенко — 10-й, а еще россиянин Александр Горбацевич — 14-й.

«Трудно что-то противопоставить соперникам, когда ты со старта уступаешь в скорости, а к твоим саням как будто привязан якорь», — заявил после завершения соревнований Репилов.

Чуть более конкретен был Павличенко.

«Мы работаем с инвентарём буквально пальцем в небо: что-то делаем, а они либо едут, либо не едут. В этом сезоне иностранцы что-то нашли. Кто-то из них уже приезжал на эту трассу, у европейцев есть какие-то знания по поводу этого трека. У нас такого не было, и мы всё делали на месте», — сокрушался он.

Надежда на звезды

К духовникам в сборной России на олимпиадах мы уже привыкли, но астрологи это что-то новое. Журналисты «Комсомольской правды» обнаружили в заявке российской делегации в Пекине загадочного персонажа — Шера Исмаилова. Как оказалось, он занимается астрологией, а еще очень близок к верхушке хоккейного руководства России. В разное время он тесно общался с бывшим тренером московского «Динамо», петербургского СКА и сборной России Олегом Знарком, а в последнее время вхож в кабинет к президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу. В инстаграме Исмаилова есть немало фотографий с боссами отечественного хоккея. Сам он носит куртку с логотипом ЦСКА, при этом официальной хоккейной должности у него нет. Сложно судить, насколько это все правда, но наличие такого человека в сборной могло бы объяснить многие нелогичные на первый взгляд кадровые решения. Например, почему лучшего снайпера предолимпийской подготовки Андрея Кузьменко так и не включили в основной состав. Вдруг все дело в том, что он Водолей?



Бонус. Захватывающие приключения одной радиостанции на Олимпиаде.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

