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Фристайлистка Анастасия Смирнова принесла России еще одну олимпийскую медаль

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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде в Пекине.

В финале Смирнова набрала 77,72 балла. Второе место у американки Джелин Кауф (80,28), а золотая медаль уйдет австралийке Джакаре Энтони (83,09).

В воскресенье утром первую золотую медаль сборной России принес лыжник Александр Большунов, а Денис Спицов взял серебро. Теперь на счету нашей команды пять наград: одна золотая, две серебряных и две бронзовых.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

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Комментарии (7)

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С какой стати обывателю приходить в дикий восторг от чужих бронзулеток?
Сергей из СПб
Молодец, Анастасия Смирнова!
07A
Россия нагибает!!!
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