Фристайлистка Анастасия Смирнова принесла России еще одну олимпийскую медаль

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде в Пекине.

В финале Смирнова набрала 77,72 балла. Второе место у американки Джелин Кауф (80,28), а золотая медаль уйдет австралийке Джакаре Энтони (83,09).

В воскресенье утром первую золотую медаль сборной России принес лыжник Александр Большунов, а Денис Спицов взял серебро. Теперь на счету нашей команды пять наград: одна золотая, две серебряных и две бронзовых.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

