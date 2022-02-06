Путин поздравил Большунова с олимпийским золотом, а тот чуть не сломал пьедестал

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лыжнику Александру Большунову, который принес стране первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убеждён, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!» — сказано в письмо, опубликованном 6 февраля на сайте Кремля.
В воскресенье Большунов стал победителем в скиатлоне на дистанции 30 километров. Спортсмен так радовался победе, что чуть не разломал пьедестал — от него отвалилась надпись Beijing2022.
Лыжник Александр Большунов сломал пьедестал на церемонии награждения. Он запрыгнул на конструкцию, после чего отломилась пластиковая часть с надписью «Beijing-2022».https://t.co/x4WWeXCExY pic.twitter.com/f1ZKFyntUK— #говоритмосква (@govoritmsk) February 6, 2022
Напомним, второе место в гонках занял еще один россиянин — Денис Спицов. Он завоевал серебро.