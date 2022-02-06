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Путин поздравил Большунова с олимпийским золотом, а тот чуть не сломал пьедестал

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лыжнику Александру Большунову, который принес стране первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убеждён, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!» — сказано в письмо, опубликованном 6 февраля на сайте Кремля.

В воскресенье Большунов стал победителем в скиатлоне на дистанции 30 километров. Спортсмен так радовался победе, что чуть не разломал пьедестал — от него отвалилась надпись Beijing2022.

Напомним, второе место в гонках занял еще один россиянин — Денис Спицов. Он завоевал серебро.

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Комментарии (9)

SU LUX INN
очередной Позор! больно смотреть, когда одной Рукой берут коррумпированные китайские медали, а другой
Ostrovok
А доктору и водителю скорой помощи, которые с фонариком пешком по сугробам добирались до пожилой пациентки, потому что их машина застряла в снегу, благодарность от Президента была? Или этодругое? А всем, пострадавшим в эту зиму от головотяпства и разгильдяйства городских властей, послал Президент пожелания скорейшего выздоровления? И апельсинов!
Sergik7
Возможно и медали того же качества, что и трибуна)
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