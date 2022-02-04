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Куда пойти 4 — 6 февраля: фильм-победитель «Послания к человеку», праздник презираемой музыки и володинские «Пять вечеров»

В первые выходные февраля в Петербурге — ироничная и «самая кошмарная» вечеринка года, лекция о порабощении кишечными бактериями, прогулка с Ильей Стоговым и многое другое.

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Фото: volodin-fest.ru
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Актуальное

Лауреат Grammy выступит в Филармонии

4 февраля, 20:00, 6+

В Филармонии продолжаются выступления именитых зарубежных дирижёров. В пятницу лауреат Grammy Ганс Граф с заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром Филармонии и пианистом Никитой Мндоянцем открывают цикл концертов к 225-летию со дня рождения Франца Шуберта. В центре программы окажется Девятая симфония, к которой слушателя плавно «подведут», сыграв увертюру «Эгмонт» Бетховена и концерт для фортепиано с оркестром Шумана. Нужен QR-код.

Хроника Бабьего Яра — в новом фильме Лозницы

4, 5, 6 февраля, 18+

В прокат выходит документальный фильм «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы. Картина смонтирована из фрагментов хроники 1941 года, снятой в Бабьем Яре. С увиденным зритель останется практически один на один: в фильме нет игры и почти отсутствуют авторские комментарии. Только в некоторых местах на смену кадрам приходит чёрный экран с текстом — отрывками «Украины без евреев», очерка Василия Гроссмана. Их поставили на место не сохранившихся кадров момента расстрелов. Показы все выходные идут в «Родине», в пятницу также на «Ленфильме». В кино — только по QR-коду.

Автор: youtube.com/ATOMS &amp; VOID/ Films by SERGEI LOZNITSA

Театры покажут детские спектакли в сети

4, 5, 6 февраля, 6+

В ТЮЗе им. А. А. Брянцева решили поддержать детей, которым временно запретили культпоходы из-за ковидных ограничений, и начали транслировать спектакли в сети. В субботу в полдень в группе «ВКонтакте» и на YouTube покажут постановку «Петсон и Финдус» по рассказам Свена Нурдквиста. Шведский писатель придумал маленькую деревню, в которой однажды чудаковатый старик находит маленького котёнка. На следующий день театральный онлайн-марафон продолжат спектаклем «Начало. Рисунок первый» — фантазией о том, почему и как в мире появились люди. Трансляция на тех же страницах.

В акции участвует и Театр Комедии им. Н. П. Акимова: с пятницы по воскресенье перед камерами сыграют «Огниво», «Золушку» и «Историю Цветочного острова». Детали и ссылки на трансляции — на сайте.

«Пять вечеров» снова в городе

С 6 до 10 февраля, 18+

Несмотря ни на что, Петербург принимает XVIII театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина. Хоть и с потерями в программе (не стало, например, блока лекций для школьников), горожанам покажут спектакли и проведут культурные ликбезы. В воскресенье в 17:00 в Библиотеке им. В. В. Ленина профессор Российского государственного института сценических искусств Марина Дмитревская расскажет, каким человеком был автор сценариев к «Осеннему марафону» и «С любимыми не расставайтесь», и предложит задуматься, почему мы до сих пор что-то находим в его работах. Критик многие годы дружила с Володиным. Название лекции «Что-то знает Шура Лившиц: Александр Володин вчера и сегодня» выросло из стихотворения, которое в 1988 году тому посвятил Булат Окуджава. Нужна регистрация. В последующие дни основная площадка фестиваля — Театр «На Литейном». Нужен QR-код.

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На выставках

Библиотека стала местом для крокета

До 28 февраля, 12+

«В России мало знают о крокете, часто путают с крикетом или с кулинарным блюдом крокетами», — утверждают организаторы фотовыставки об этом виде спорта в библиотеке им. Тимирязева. Тем, кто действительно не знает, что такое крокет, и будет проходить мимо, зайти и посмотреть на снимки точно стоит. В XIX веке эта игра была обязательной частью жизни интеллигенции — соревнования по тому, кто забьёт больше мячиков в ворота специальной клюшкой, по форме напоминающей молоток, устраивали чуть ли не на каждой встрече. «Крокету в Виндзоре», при королевском дворе, Иван Тургенев даже посвятил стихи. На экспозиции показывают снимки, например, с современных турниров.

В «Артмузе» — равноправие и любовь

До 29 марта, 16+

Любовь мистическую и реальную в галерее современного искусства «Артмуза» представляет художник Борис Зинкевич. Сюжеты его картин весьма динамичны: если на одной из работ мастера мужички в тельняшках воруют русалку из озера, то на другой равноправие восстанавливается, и теперь амазонка куда-то утягивает группу парней. Работы Зинкевича хранятся не только в частных, но и государственных коллекциях, например в петербургском «Манеже». На выставке «Земля любви» автора можно застать на вернисаже в пятницу, 4 февраля, и обо всём расспросить. Нужен QR-код.

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«Фабрика народных талантов» — за советскую самодеятельность

До 29 апреля, 12+

Новую фотовыставку в Музее политической истории посвятили кружкам художественной самодеятельности. В 1920–1980 годах при колхозах и на заводах постоянно работали театры, сотрудники фабрик читали стихи и пели, участвовали в писательских конкурсах, а после смены устраивали читки Островского. Для «Фабрики народных талантов» историки отобрали самые интересные тематические снимки авторства семьи Булла, корреспондентов ТАСС Якова Халипа, Владимира Савостьянова, Георгия Лугового и их коллег, а также фотографов-любителей. Требуется код.

В театрах

«Морфий» разыграют двое

4 и 5 февраля, 18+

Молодой режиссёр Евгения Богинская поставила на Малой сцене Театра им. Ленсовета рассказ Михаила Булгакова «Морфий». Известно, что Богинская оставила почти неизменным оригинальный текст «Морфия», зато смело экспериментировала с формой. На сцене окажутся только два актёра — Владислава Пащенко и Иван Шевченко. Они сыграют сразу многих героев. Вход по QR.

Фото: facebook.com/lensov.theatre/
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«Головокружение» покажет Сергея Курёхина

5 февраля, 19:00, 18+

Сын лидера «Поп-механики» Фёдор Курёхин поставил спектакль-видеоэссе «Головокружение». В основу заложил историю неудавшейся съёмки документального фильма о Курёхине-старшем. Показ пройдёт в Центре современного искусства имени музыканта на Лиговским проспекте. Нужен код.

Послушать музыку

Лидер «Психеи» покажет «Видения»

4 февраля, 19:00, 18+

Лидер группы «Психея» Дмитрий Порубов (Фео) — в клубе «Ласточка». Он подготовил новую акустическую программу «Видения» с песнями с последнего альбома, каверами и импровизациями. Ко всему этому в программе — редко исполняемые песни. Вход по кодам.

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«Трамфест» собирает всех «отмороженных»

4 февраля, 19:00, 18+

«Обмороженных, отмороженных, подскользнувшихся», в общем-то — всех петербуржцев, приглашают на «Травмфест» в «Ионотеку» в пятницу. Организаторы описывают встречу как «самый кошмарный панк-фест этой зимы», с участниками хотя и не самыми именитыми, но умеющими создать нужный настрой. Будут, среди всех, местные группы «7011», «Волчье Лыко» и «Отвращение». Вход в клуб свободный.

Узнать новое

В «Охте-8» — о прелестях жуткой музыки

4 февраля, 19:00, 18+

В филиале Маяковки, библиотеке «Охта-8», продолжается цикл лекций о разных музыкальных жанрах начала 2000-х. В этот уик-энд редакторы музыкальной колонки «Афиша.Daily» и телеграм-канала VOICE Николай Овчинников и Владимир Завьялов дошли до ню-метала. Стиль, родившийся после смешения метала с роком, фанком, гранжем, вдохновлённый эстетикой рэпа и, одновременно, экстремального вокала, нередко называют «примитивизмом» и одним из самых «ненавидимых» и жутких жанров за всю историю. Лозунг пятничной встречи, кажется, уже отражает суть — «История ню-метала: как полюбить монстра». Со всех интересующихся — регистрация.

Фото: youtube.com/Slipknot
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На прогулку по музеям прошлого отправят в центре

4 февраля, 12+

В имперскую пору в Петербурге были и Адмиралтейский музеум, где, как говорили знатоки, хранилась лучшая в мире коллекция вещей из Нового Света, и Азиатский музей с внушительной библиотекой манускриптов. Ещё большой Египетский музей и даже Мясной патологический. Что с ними стало и куда исчезли коллекции, в пятницу на тематической прогулке готовится рассказать экскурсовод, писатель Илья Стогов. Группу будет ждать на улице Чайковского. Одеться лучше тепло.

Популяризатор научит не поддаваться бактериям

5 февраля, 19:00, 12+

Книга «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами» немецкой писательницы-учёного Джулии Эндерс в 2017 году была переведена на русский и тут же попала в разряд бестселлеров. Сама автор лекции на русском в сети не читает, но темой о том, как микроорганизмы влияют на наши желания и поведение, в том числе и в России, занимаются многие популяризаторы. Один из них — профессор Руанского университета Сергей Фетисов — в субботу бесплатно проведёт ликбез на тему «Микробиота — мозг» и объяснит, как именно кишечным бактериям удаётся нас «порабощать». Нужна регистрация.

Фото: Elias/pixabay.com
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Вселенную «Звёздных войн» изучат в сети

До 6 февраля, 14+

Почему «Звездные войны» изменили кинематограф и правда ли, что первоначально Джордж Лукас рассчитывал на детскую аудиторию, — на этих вопросах в лектории «Прямая речь» выстроили целый курс лекций. Встречи проходят очно в Москве, но также доступны онлайн. Цикл «Да пребудут с нами «Звёздные войны» ведёт публицист и популяризатор Павел Сурков. Длительность одной лекции — два часа.

Фото: youtube.com/Robo Epic
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На экране

Новинка Альмодовара уже в кино

С 3 февраля, 18+

До проката добрались «Параллельные матери» — новая работа современного испанского классика Педро Альмодовара. Картина ещё летом 2021 года открывала Венецианский фестиваль и уже проехала по всем главным мировым смотрам. В центре сюжета оказываются две женщины, родившие в один день. Несмотря на то, что, кроме этого факта, между героинями нет ничего общего, их жизни оказываются связаны. Главные роли сыграли Пенелопа Крус и Милена Смит. На экране появится и актриса Росси де Пальма, работавшая с Альмодоваром ещё в «Женщинах на грани нервного срыва». Нужен код.

Фото: vlgfilm.ru
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История про Тоторо снова в прокате

4 февраля, 18+

Добрый дух леса Тоторо стал символом мультипликационной студии Ghibli — компании Хаяо Миядзаки, создавшего оскароносных «Унесённых ветром» и «Ходячий замок Хаула». В пятницу на «Лендоке» пройдет спецпоказ мультфильма «Мой сосед Тоторо» — того самого, откуда на логотипе и взялся герой. Увидеть впервые или пересмотреть на большом экране семейную историю про двух сестёр и их встречу с фантастическими существами, из-за ковидных ограничений, к сожалению, получится только у взрослых. На входе проверяют QR.

Фото: youtube.com/Djussi
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«Франкофония» на «ЛенфильмФе»

5 февраля, 18:00, 18+

В юбилейный для Александра Сокурова год на «Ленфильме» продолжают показывать его фильмы. В субботу очередь дойдёт до «Франкофонии» — документально-игровой картины 2015 года, в которой мастер отчасти продолжает путешествие по истории и музеям, начатое в «Русском ковчеге». В центре сюжета оказываются Лувр во время фашистской оккупации и спасение его коллекций. Картину представит искусствовед Иван Чечот. Требуется QR-код.

Театральную сагу покажут в кино

6 февраля, 15:00, 16+

Запись спектакля «Леопольдштадт» по пьесе драматурга Тома Стоппарда показывают в Cinema Grand Palace (для тех, кто не готов платить 2 000 рублей за кино, — подождите будних дней: во вторник сеанс пройдет в ТРК «Лето», а в следующее воскресенье — в «Галерее»). Сагу о четырёх поколениях одной семьи мастер написал, когда в 1990-х годах обнаружил, что сам он, хотя родился в Чехословакии, а вырос в Великобритании, по происхождению еврей, и многие его родственники не пережили катаклизмов XX века. С этим во многом автобиографичным текстом в 2020 году доверили работать режиссёру Патрику Марберу. Главные роли в постановке исполнили Эйдан Макардл, Фэй Кастелоу, Арти Фрушан. Всего на сцену выходят больше 40 актёров. Для входа нужен QR-код.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

Фото: volodin-fest.ru
Фото: Фестиваль «Пять вечеров» им. А. М. Володина
Фото: Музей современного искусства АРТМУЗА
Фото: facebook.com/lensov.theatre/
Фото: 4.02 ФЕО (Психея) | Акустика | Санкт-Петербург
Фото: youtube.com/Slipknot
Фото: Elias/pixabay.com
Фото: youtube.com/Robo Epic
Фото: vlgfilm.ru
Фото: youtube.com/Djussi

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Комментарии (2)

bbuz
Еще вчера сообщили:
Обращаем ваше внимание на изменение в Афише!

В связи с болезнью артиста, премьера спектакля «МОРФИЙ» (Малая сцена) состоится 27 ФЕВРАЛЯ. Начало в 19:00.

Вместо назначенного на 04 февраля 2022 года премьерного показа спектакля «Морфий» состоится спектакль «Шутки Достоевского». Начало в 19:30.

Билеты действительны, либо подлежат возврату в кассу театра до 09 февраля 2022 года включительно (электронные билеты подлежат возврату по месту их приобретения).

Назначенный на 05 февраля 2022 года показ спектакля «Морфий» переносится на 16 марта 2022 года. Начало в 19:30.

Билеты действительны, либо подлежат возврату в кассу театра до 21 марта 2022 года включительно (электронные билеты подлежат возврату по месту их
orlovandrei1986
Таити, Таити.... не были мы ни на каком Таити, нас и тут неплохо кормят...

зачем куда-то вообще выходить? "мой дом - моя крепость" =Р

в условиях средневековья, и бегающих дикарей, проще оставаться в своей крепости =)
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