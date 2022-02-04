Куда пойти 4 — 6 февраля: фильм-победитель «Послания к человеку», праздник презираемой музыки и володинские «Пять вечеров»

Фото: volodin-fest.ru Поделиться Поделиться







Актуальное

Лауреат Grammy выступит в Филармонии

4 февраля, 20:00, 6+

В Филармонии продолжаются выступления именитых зарубежных дирижёров. В пятницу лауреат Grammy Ганс Граф с заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром Филармонии и пианистом Никитой Мндоянцем открывают цикл концертов к 225-летию со дня рождения Франца Шуберта. В центре программы окажется Девятая симфония, к которой слушателя плавно «подведут», сыграв увертюру «Эгмонт» Бетховена и концерт для фортепиано с оркестром Шумана. Нужен QR-код.



Хроника Бабьего Яра — в новом фильме Лозницы

4, 5, 6 февраля, 18+

В прокат выходит документальный фильм «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы. Картина смонтирована из фрагментов хроники 1941 года, снятой в Бабьем Яре. С увиденным зритель останется практически один на один: в фильме нет игры и почти отсутствуют авторские комментарии. Только в некоторых местах на смену кадрам приходит чёрный экран с текстом — отрывками «Украины без евреев», очерка Василия Гроссмана. Их поставили на место не сохранившихся кадров момента расстрелов. Показы все выходные идут в «Родине», в пятницу также на «Ленфильме». В кино — только по QR-коду.



Автор: youtube.com/ATOMS & VOID/ Films by SERGEI LOZNITSA

Театры покажут детские спектакли в сети

4, 5, 6 февраля, 6+

В ТЮЗе им. А. А. Брянцева решили поддержать детей, которым временно запретили культпоходы из-за ковидных ограничений, и начали транслировать спектакли в сети. В субботу в полдень в группе «ВКонтакте» и на YouTube покажут постановку «Петсон и Финдус» по рассказам Свена Нурдквиста. Шведский писатель придумал маленькую деревню, в которой однажды чудаковатый старик находит маленького котёнка. На следующий день театральный онлайн-марафон продолжат спектаклем «Начало. Рисунок первый» — фантазией о том, почему и как в мире появились люди. Трансляция на тех же страницах.



В акции участвует и Театр Комедии им. Н. П. Акимова: с пятницы по воскресенье перед камерами сыграют «Огниво», «Золушку» и «Историю Цветочного острова». Детали и ссылки на трансляции — на сайте.

«Пять вечеров» снова в городе

С 6 до 10 февраля, 18+

Несмотря ни на что, Петербург принимает XVIII театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина. Хоть и с потерями в программе (не стало, например, блока лекций для школьников), горожанам покажут спектакли и проведут культурные ликбезы. В воскресенье в 17:00 в Библиотеке им. В. В. Ленина профессор Российского государственного института сценических искусств Марина Дмитревская расскажет, каким человеком был автор сценариев к «Осеннему марафону» и «С любимыми не расставайтесь», и предложит задуматься, почему мы до сих пор что-то находим в его работах. Критик многие годы дружила с Володиным. Название лекции «Что-то знает Шура Лившиц: Александр Володин вчера и сегодня» выросло из стихотворения, которое в 1988 году тому посвятил Булат Окуджава. Нужна регистрация. В последующие дни основная площадка фестиваля — Театр «На Литейном». Нужен QR-код.

На выставках

Библиотека стала местом для крокета

До 28 февраля, 12+

«В России мало знают о крокете, часто путают с крикетом или с кулинарным блюдом крокетами», — утверждают организаторы фотовыставки об этом виде спорта в библиотеке им. Тимирязева. Тем, кто действительно не знает, что такое крокет, и будет проходить мимо, зайти и посмотреть на снимки точно стоит. В XIX веке эта игра была обязательной частью жизни интеллигенции — соревнования по тому, кто забьёт больше мячиков в ворота специальной клюшкой, по форме напоминающей молоток, устраивали чуть ли не на каждой встрече. «Крокету в Виндзоре», при королевском дворе, Иван Тургенев даже посвятил стихи. На экспозиции показывают снимки, например, с современных турниров.

В «Артмузе» — равноправие и любовь

До 29 марта, 16+

Любовь мистическую и реальную в галерее современного искусства «Артмуза» представляет художник Борис Зинкевич. Сюжеты его картин весьма динамичны: если на одной из работ мастера мужички в тельняшках воруют русалку из озера, то на другой равноправие восстанавливается, и теперь амазонка куда-то утягивает группу парней. Работы Зинкевича хранятся не только в частных, но и государственных коллекциях, например в петербургском «Манеже». На выставке «Земля любви» автора можно застать на вернисаже в пятницу, 4 февраля, и обо всём расспросить. Нужен QR-код.



«Фабрика народных талантов» — за советскую самодеятельность

До 29 апреля, 12+

Новую фотовыставку в Музее политической истории посвятили кружкам художественной самодеятельности. В 1920–1980 годах при колхозах и на заводах постоянно работали театры, сотрудники фабрик читали стихи и пели, участвовали в писательских конкурсах, а после смены устраивали читки Островского. Для «Фабрики народных талантов» историки отобрали самые интересные тематические снимки авторства семьи Булла, корреспондентов ТАСС Якова Халипа, Владимира Савостьянова, Георгия Лугового и их коллег, а также фотографов-любителей. Требуется код.

В театрах

«Морфий» разыграют двое

4 и 5 февраля, 18+

Молодой режиссёр Евгения Богинская поставила на Малой сцене Театра им. Ленсовета рассказ Михаила Булгакова «Морфий». Известно, что Богинская оставила почти неизменным оригинальный текст «Морфия», зато смело экспериментировала с формой. На сцене окажутся только два актёра — Владислава Пащенко и Иван Шевченко. Они сыграют сразу многих героев. Вход по QR.



Фото: facebook.com/lensov.theatre/ Поделиться Поделиться







«Головокружение» покажет Сергея Курёхина

5 февраля, 19:00, 18+

Сын лидера «Поп-механики» Фёдор Курёхин поставил спектакль-видеоэссе «Головокружение». В основу заложил историю неудавшейся съёмки документального фильма о Курёхине-старшем. Показ пройдёт в Центре современного искусства имени музыканта на Лиговским проспекте. Нужен код.

Послушать музыку

Лидер «Психеи» покажет «Видения»

4 февраля, 19:00, 18+

Лидер группы «Психея» Дмитрий Порубов (Фео) — в клубе «Ласточка». Он подготовил новую акустическую программу «Видения» с песнями с последнего альбома, каверами и импровизациями. Ко всему этому в программе — редко исполняемые песни. Вход по кодам.



«Трамфест» собирает всех «отмороженных»

4 февраля, 19:00, 18+

«Обмороженных, отмороженных, подскользнувшихся», в общем-то — всех петербуржцев, приглашают на «Травмфест» в «Ионотеку» в пятницу. Организаторы описывают встречу как «самый кошмарный панк-фест этой зимы», с участниками хотя и не самыми именитыми, но умеющими создать нужный настрой. Будут, среди всех, местные группы «7011», «Волчье Лыко» и «Отвращение». Вход в клуб свободный.



Узнать новое

В «Охте-8» — о прелестях жуткой музыки

4 февраля, 19:00, 18+

В филиале Маяковки, библиотеке «Охта-8», продолжается цикл лекций о разных музыкальных жанрах начала 2000-х. В этот уик-энд редакторы музыкальной колонки «Афиша.Daily» и телеграм-канала VOICE Николай Овчинников и Владимир Завьялов дошли до ню-метала. Стиль, родившийся после смешения метала с роком, фанком, гранжем, вдохновлённый эстетикой рэпа и, одновременно, экстремального вокала, нередко называют «примитивизмом» и одним из самых «ненавидимых» и жутких жанров за всю историю. Лозунг пятничной встречи, кажется, уже отражает суть — «История ню-метала: как полюбить монстра». Со всех интересующихся — регистрация.



Фото: youtube.com/Slipknot Поделиться Поделиться







На прогулку по музеям прошлого отправят в центре

4 февраля, 12+

В имперскую пору в Петербурге были и Адмиралтейский музеум, где, как говорили знатоки, хранилась лучшая в мире коллекция вещей из Нового Света, и Азиатский музей с внушительной библиотекой манускриптов. Ещё большой Египетский музей и даже Мясной патологический. Что с ними стало и куда исчезли коллекции, в пятницу на тематической прогулке готовится рассказать экскурсовод, писатель Илья Стогов. Группу будет ждать на улице Чайковского. Одеться лучше тепло.

Популяризатор научит не поддаваться бактериям

5 февраля, 19:00, 12+

Книга «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами» немецкой писательницы-учёного Джулии Эндерс в 2017 году была переведена на русский и тут же попала в разряд бестселлеров. Сама автор лекции на русском в сети не читает, но темой о том, как микроорганизмы влияют на наши желания и поведение, в том числе и в России, занимаются многие популяризаторы. Один из них — профессор Руанского университета Сергей Фетисов — в субботу бесплатно проведёт ликбез на тему «Микробиота — мозг» и объяснит, как именно кишечным бактериям удаётся нас «порабощать». Нужна регистрация.



Фото: Elias/pixabay.com Поделиться Поделиться







Вселенную «Звёздных войн» изучат в сети

До 6 февраля, 14+

Почему «Звездные войны» изменили кинематограф и правда ли, что первоначально Джордж Лукас рассчитывал на детскую аудиторию, — на этих вопросах в лектории «Прямая речь» выстроили целый курс лекций. Встречи проходят очно в Москве, но также доступны онлайн. Цикл «Да пребудут с нами «Звёздные войны» ведёт публицист и популяризатор Павел Сурков. Длительность одной лекции — два часа.



Фото: youtube.com/Robo Epic Поделиться Поделиться







На экране

Новинка Альмодовара уже в кино

С 3 февраля, 18+

До проката добрались «Параллельные матери» — новая работа современного испанского классика Педро Альмодовара. Картина ещё летом 2021 года открывала Венецианский фестиваль и уже проехала по всем главным мировым смотрам. В центре сюжета оказываются две женщины, родившие в один день. Несмотря на то, что, кроме этого факта, между героинями нет ничего общего, их жизни оказываются связаны. Главные роли сыграли Пенелопа Крус и Милена Смит. На экране появится и актриса Росси де Пальма, работавшая с Альмодоваром ещё в «Женщинах на грани нервного срыва». Нужен код.



Фото: vlgfilm.ru Поделиться Поделиться







История про Тоторо снова в прокате

4 февраля, 18+

Добрый дух леса Тоторо стал символом мультипликационной студии Ghibli — компании Хаяо Миядзаки, создавшего оскароносных «Унесённых ветром» и «Ходячий замок Хаула». В пятницу на «Лендоке» пройдет спецпоказ мультфильма «Мой сосед Тоторо» — того самого, откуда на логотипе и взялся герой. Увидеть впервые или пересмотреть на большом экране семейную историю про двух сестёр и их встречу с фантастическими существами, из-за ковидных ограничений, к сожалению, получится только у взрослых. На входе проверяют QR.



Фото: youtube.com/Djussi Поделиться Поделиться





