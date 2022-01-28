Пока детям нельзя на спектакли, Театр комедии будет показывать представления для них онлайн

На официальном сайте Театра комедии имени Акимова с 29 января по 6 февраля пройдут онлайн-трансляции детских спектаклей и чтения сказок. Трансляции постановок будут начинаться в субботу и воскресенье в 12:00, а по будним дням, кроме понедельника, в 21:00 по той же ссылке можно будет послушать сказки в исполнении актеров.
Эфиры будут открыты для общего доступа ограниченный промежуток времени без возможности скачивания.
29 января зрители увидят спектакль, музыку к которому написал Максим Леонидов, — «Крем, джем & буги-вуги». Режиссер постановки — Андрей Носков. В основе либретто — рассказ о приключениях героев Марка Твена — Тома Сойера, Геккельбери Финна, Сида и Бекки. Авторы переселили их в американский город Санкт-Петербург, в эпоху буги-вуги и рок-н-ролла — в 50-е годы прошлого столетия. 6+
30 января покажут «Аленький цветочек». Волшебное представление по мотивам сказки Сергея Аксакова поставил главный режиссёр Театра марионеток им. Е.С. Деммени Эдуард Гайдай. 6+
5 февраля в онлайн-афише — спектакль по сказке Евгения Шварца «Золушка». В новой версии старинной сказки про девушку с «маленькой ножкой, большой душой и справедливым сердцем» Театр комедии использует сюжетные мотивы, образы, музыкальные номера фильма-сказки Надежды Кошеверовой. 6+
6 февраля маленьким зрителям покажут спектакль по сказке писателя-фантаста Александра Шарова «История Цветочного острова». Прекрасный цветущий остров, похожий на ковёр, вышитый белым и красным шёлком, превратился в серую тряпку среди Синего моря, всего лишь оттого, что Гном Крэгг оказался грубым и упрямым. Из-за сущего пустяка он поссорился с добродушным Папой-Мяу, его добрейшей женой Мамой-Мяу и веселым Мяу-крошкой. 0+
Ранее «Фонтанка» сообщала, что до 13 февраля в Петербурге все программы дополнительного образования, занятия по которым проходят вне школ, переходят на дистанционный формат. Кроме того, в этот период несовершеннолетних не будут пускать в зоопарки, музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, океанариумы, на досуговые и развлекательные объекты, крытые ледовые катки, спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия.