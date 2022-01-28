Пока детям нельзя на спектакли, Театр комедии будет показывать представления для них онлайн

На официальном сайте Театра комедии имени Акимова с 29 января по 6 февраля пройдут онлайн-трансляции детских спектаклей и чтения сказок. Трансляции постановок будут начинаться в субботу и воскресенье в 12:00, а по будним дням, кроме понедельника, в 21:00 по той же ссылке можно будет послушать сказки в исполнении актеров.



Эфиры будут открыты для общего доступа ограниченный промежуток времени без возможности скачивания.



29 января зрители увидят спектакль, музыку к которому написал Максим Леонидов, — «Крем, джем & буги-вуги». Режиссер постановки — Андрей Носков. В основе либретто — рассказ о приключениях героев Марка Твена — Тома Сойера, Геккельбери Финна, Сида и Бекки. Авторы переселили их в американский город Санкт-Петербург, в эпоху буги-вуги и рок-н-ролла — в 50-е годы прошлого столетия. 6+

