Илья Стогов проведет по исчезнувшим музеям Петербурга

В Петербурге когда-то был популярнейший Египетский музей. Но «когда-то» — это при императорах. 4 февраля писатель и журналист Илья Стогов в качестве сталкера проведет нас по музеям, которых больше нет. 12+

Вряд ли экспонат с табличкой «Средства к увеличению плодородия почвы» будет так уж любопытен нынешней публике. А между тем место, где экспонат находился, Императорский сельскохозяйственный музей, созданный во время реформ Александра II, было полно посетителей. Наверное, можно сравнить с ВДНХ. Музей даже в советское время действовал — уже как Музей социалистического сельского хозяйства, но перестал работать в Великую Отечественную. А в Московском районе, на территории, где располагается мясокомбинат, когда-то действовал Мясной патологический музей — в нем хозяек просвещали, как выглядит зараженное мясо. В Конюшенном музее показывали смастеренный Петром I возок и карету, в которой Александр II пережил одно из покушений. А в Аничковом дворце до того как он стал «пионерским», около 20 лет работал Музей города.

Илья Стогов предлагает поговорить о петербургском Адмиралтейском музеуме, где хранилась лучшая в мире коллекция вещей из Нового Света; об Азиатском музее и его библиотеке манускриптов; о Музее письменностей «и ужасной судьбе его создателя».



Встречаемся 4 февраля на лекции «Исчезнувшие музеи Петербургской Атлантиды» в отеле Indigo, подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 19:00.



Александра Шеромова

