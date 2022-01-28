В кино покажут новый фильм Альмодовара с Пенелопой Крус в главной роли

С 3 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Параллельных матерей», новую работу испанского классика Педро Альмодовара в его фирменном стиле. Сюжет — как обычно, сложнейшая вязь из событий и совпадений, полная латинских страстей.

Главные героини — две женщины, родившие детей в один и тот же день. Между ними нет ничего общего, и тем не менее жизни героинь пересекаются самым замысловатым образом.



В главных ролях — тоже примы Альмодовара, его любимые актрисы: Пенелопа Крус, великая Росси де Пальма, с которой режиссер работал еще в «Женщинах на грани нервного срыва». Оператор — тоже постоянный соавтор, мастер яркого света и пестрой колористики Хосе Луис Алькайне. В общем, концентрированный Альмодовар, великий, скандальный и яркий.

