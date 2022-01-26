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Наркотическая зависимость, русская провинция и долг врача: в Театре им. Ленсовета представят спектакль по Булгакову

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4 и 5 февраля на малой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Морфий». В основе спектакля Евгении Богинской рассказы Михаила Булгакова «Записки юного врача» и «Морфий».

Фото: facebook.com/lensov.theatre/
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Евгения Богинская уже работала с текстами Михаила Булгакова — в октябре 2021 года поставила читку «Булгаков и К», где прозвучали «Морфий», «Записки юного врача» и текст современного автора.

В феврале «Морфий» станет самостоятельным спектаклем. Во многом автобиографическую историю о распаде человеческой личности и сознания под действием наркотиков и русского провинциального быта Евгения Богинская решает как сюжет о гибели человеческого духа, о процессе саморазрушения слабого человека. Сложная структура текста Булгакова, где история является воспоминанием врача Бомгарда, который читает дневник молодого врача Полякова, сохранится и в спектакле.

Рассказ о распаде личности, о революции, которую не заметили из-за галлюцинаций, об удушающей скуке и бедности русской провинции неоднократно экранизировали и ставили в театре и в кино. Так, Алексей Балабанов в 2008 году поставил фильм «Морфий», а попытку сплести «Записки юного врача» и «Морфий» в одно произведение предприняли в британском сериале, где роль молодого и старого Бомгарда сыграли Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм.

В спектакле Евгении Богинской сыграют Владислав Пащенко и Иван Шевченко.

Начало в 19:00 4 и 5 февраля. Также показы запланированы на 27 февраля, 16 и 31 марта.

18+

Полина Никитина

P. S. В программе могут быть изменения. Уточняйте актуальную информацию на сайте театра.

Фото: facebook.com/lensov.theatre/

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