«Объявили им месть и вражду». От семьи Янгулбаевых отреклись родственники в Чечне

В селе Гойты под Грозным прошел митинг с участием родственников бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вступившего в конфликт с Рамзаном Кадыровым.



«Представители тейпа Келой подвергли жесткой критике Янгулбаевых и отреклись от них <...> От Янгулбаевых отвернулась семья, родственники и весь тейп Келой. Более того, все собравшиеся, включая собственный род, объявили им месть и вражду», — говорится в сообщении ЧГТРК «Грозный» от 3 февраля.



Ранее братья судьи заявили, что готовы убить своих «бывших родственников». Брат Заремы Мусаевой, которую чеченские силовики задержали в Нижнем Новгороде и вывезли в Грозный, также выступил на митинге в поддержку Кадырова.

