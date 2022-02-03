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«Объявили им месть и вражду». От семьи Янгулбаевых отреклись родственники в Чечне

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В селе Гойты под Грозным прошел митинг с участием родственников бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вступившего в конфликт с Рамзаном Кадыровым.

«Представители тейпа Келой подвергли жесткой критике Янгулбаевых и отреклись от них <...> От Янгулбаевых отвернулась семья, родственники и весь тейп Келой. Более того, все собравшиеся, включая собственный род, объявили им месть и вражду», — говорится в сообщении ЧГТРК «Грозный» от 3 февраля.

Ранее братья судьи заявили, что готовы убить своих «бывших родственников». Брат Заремы Мусаевой, которую чеченские силовики задержали в Нижнем Новгороде и вывезли в Грозный, также выступил на митинге в поддержку Кадырова.

Как писала «Фонтанка», несанкционированный митинг против Янгулбаевых прошел и в Грозном, Кадыров поблагодарил за него «чеченский народ». Ранее стало известно, что из-за угроз чеченских властей Россию покидает журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, которая подробно освещала конфликт.

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Комментарии (11)

alexadmin
А теперь объяните по-нормальному, что за кипиш. Сперва это были их личные терки, черт с ним. А вот это вот все теперь что такое - дать сигнал в кремль, чтобы тихо сидели?
265868815
Настоящий падишах, не даёт шайтанам куролесить!!!
ShkVAl
У нас тут тоже средневековье обычное. Дети боярские. Вотчины опричникам.
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