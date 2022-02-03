«Невыносимые условия труда». Медики Подмосковья вышли на голодовку, в Башкирии грозят забастовкой

Начали бессрочную голодовку протеста медсестры Коломенского перинатального центра в Подмосковье, сообщает 3 февраля профсоюз медработников «Действие» на своей странице в Facebook. На решительные действия их подтолкнули «невыносимые условия труда» и «нарушения их трудовых и гражданских прав». Итальянскую забастовку начнут завтра, 4 февраля, и работники скорой помощи в Ишимбайском районе Башкирии — медики заявили, что им надоело терпеть низкую оплату труда.

Младшие медсестры и санитарки Коломенского перинатального центра опубликовали открытое письмо, где рассказали об условиях, в которых вынуждены трудиться. Они утверждают, что вместо 160 младших медсестер и санитарок, предусмотренных нормативами Минздрава, в их Центре (а это 6 этажей) трудится всего 22 младшие медсестры и 20 санитарок, которых предоставляет «в аренду» индивидуальный предприниматель. «Из-за огромных нагрузок бывает, что за всю 12-часовую смену младшая медсестра имеет всего 7–10 минут, чтобы наспех перекусить один раз», — говорится в тексте. Кроме того, авторы письма утверждают, что доплат за переработку они не получают.



Основные требования медсестер перинатального центра: увеличить количество ставок младшего медицинского персонала, доплачивать за совмещение должностей, прекратить дисциплинарное преследование активистов профсоюза «Действие» и выплатить «ковидные» надбавки, которые медперсонал недополучал в течение всего 2021 года.

Свою подпись под письмом поставили 11 сотрудниц.

Медсестры объяснили, что решились на голодовку, поскольку на их жалобы в надзорные органы так никто и не отреагировал.

2 февраля голодовку начала младшая медсестра Наталья Трухина. Все, что с ней происходило в течение рабочей смены, Наталья описала в дневнике.

«С самого утра ко мне приставили двух надзирателей. Ходили везде, записывали, когда вошла в комнату или палату, когда вышла, что делала. Хронометраж рабочего времени делали», — пишет Наталья на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Участница голодовки отметила, что на самочувствие не жалуется, о еде даже не думает, поскольку некогда, но хочется все время пить: «Литра 1,5 — 2 сегодня выпила». За сутки Наталья потеряла 400 граммов веса (с 59,05 до 58,65 кг).



Участвовать в голодовке намерены пять младших медсестер, вступать они планируют с интервалом в пять дней.

На звонок «Фонтанки» в горздраве Коломны не ответили. «В настоящий момент минздравом Московской области проводится служебная проверка в Коломенском перинатальном центре, по результатам которой будут применены соответствующие решения», — сообщили в пресс-службе »Снобу».

4 февраля на станции скорой помощи Ишимбайской ЦРБ в Башкирии начнется итальянская забастовка — сотрудники намерены предельно строго исполнять свои должностные обязанности, ни на шаг не отступая от них. Коллективное обращение медиков и водителей от профсоюза подписали 45 человек.

«Мы добросовестно исполняем свои должностные обязанности, но профессиональная гордость не может позволить наблюдать, как наши сограждане лишаются скорой медицинской помощи. Мы против выпуска на линию бригад скорой помощи в неполном составе, когда вместо положенных по закону двух медиков в бригаде работает один! Нас фактически вынуждают нарушать стандарты оказания медицинской помощи, а некоторые реанимационные мероприятия невозможно выполнить в 2 руки», — говорится в обращении.

