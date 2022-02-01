«Польские ябеды». Депутат Милонов рассказал, как его не пустили в Финляндию из-за фильма о мигрантах

«Я в Польше даже не был, но был в Белоруссии — снимали фильм про мигрантов, как их там [на границе] газом поливали. Никто в Польшу ехать и не собирался, но польские ябеды обиделись и решили испортить мне отношения с другими странами», — заявил Милонов.



По словам депутата, его развернули на КПП на финской границе накануне вечером. Он отметил, что имел официальное приглашение от правительства Финляндии, но его не смогли впустить, потому что Польша решила заблокировать депутату шенгенскую визу. Направлялся же Милонов на подготовку к ежегодному концерту русского романса в Хельсинки.

