«Польские ябеды». Депутат Милонов рассказал, как его не пустили в Финляндию из-за фильма о мигрантах

«Я в Польше даже не был, но был в Белоруссии — снимали фильм про мигрантов, как их там [на границе] газом поливали. Никто в Польшу ехать и не собирался, но польские ябеды обиделись и решили испортить мне отношения с другими странами», — заявил Милонов.
По словам депутата, его развернули на КПП на финской границе накануне вечером. Он отметил, что имел официальное приглашение от правительства Финляндии, но его не смогли впустить, потому что Польша решила заблокировать депутату шенгенскую визу. Направлялся же Милонов на подготовку к ежегодному концерту русского романса в Хельсинки.
«Польша в этих мероприятиях не участвует, но почему-то решила их испортить», — резюмировал он.
На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как заявили в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка. Польша приняла решение построить на границе с Белоруссией стену.