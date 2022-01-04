Стена на границе Польши и Белоруссии становится реальностью. На 186 км будет несколько ворот — не для людей

Польша подписала договоры о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. Об этом 4 декабря сообщает польское радио «Белосток».



Пограничная служба подписала три крупных контракта по строительству стены, заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик. Он отметил, что работы проведут в связи с законом о безопасности на государственной границе, который вступил в силу в конце октября.



Власти назвали строительство стены «абсолютно необходимой и срочной инвестицией». Длина заграждения составит 186 км. У него будут 22 калитки, которые позволят мигрировать животным. Строительство собираются завершить летом 2022 года.

