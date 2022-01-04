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Стена на границе Польши и Белоруссии становится реальностью. На 186 км будет несколько ворот — не для людей

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Польша подписала договоры о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. Об этом 4 декабря сообщает польское радио «Белосток».

Пограничная служба подписала три крупных контракта по строительству стены, заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик. Он отметил, что работы проведут в связи с законом о безопасности на государственной границе, который вступил в силу в конце октября.

Власти назвали строительство стены «абсолютно необходимой и срочной инвестицией». Длина заграждения составит 186 км. У него будут 22 калитки, которые позволят мигрировать животным. Строительство собираются завершить летом 2022 года.

Решение о строительстве забора Польша приняла из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, который начался в ноябре. По мнению МИД Великобритании, к ситуации причастна Россия. В середине декабря мигранты ранили солдата при попытке прорваться в ЕС.

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Комментарии (7)

ssr
Я точно знаю в Польше тоже есть люди.
AlBerkut
А на воротах написано будет, что людям через них ходить нельзя?
Или местным лесным жителям пропуска раздадут?
Как собираются контролировать, что ходят только лоси с кабанами да мишками?
Денеб
С такими руководителями, как в союзном государстве России и Беларуси, и врагов не надо.....Постепенно и Расеюшку обнесут забором........Не хотят цивилизованные нации рядом жить с уличными и дворовыми........
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