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Полыхающий на КАД автобус «порадовал» водителей пробкой

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Движение на внутреннем кольце КАД Петербурга вечером 31 января затрудняют сразу несколько происшествий. На востоке из-за двух аварий собрался многокилометровый затор. На юго-западе полыхает пожар.

На 91-м километре внутреннего кольца, недоезжая Ропшинского шоссе, загорелся рейсовый автобус. В 18:02 пожар был ликвидирован, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. По данным «Яндекс.Пробок», затор на участке растянулся на 2 километра.

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Кроме того, как писала «Фонтанка», на 47-м км внутреннего кольца КАД столкнулись три грузовика, а на 52-м км легковушка врезалась в ограждение. Участники аварии ждут ГИБДД, пробка растянулась на 8 километров.

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