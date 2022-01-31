Полыхающий на КАД автобус «порадовал» водителей пробкой

Движение на внутреннем кольце КАД Петербурга вечером 31 января затрудняют сразу несколько происшествий. На востоке из-за двух аварий собрался многокилометровый затор. На юго-западе полыхает пожар.
На 91-м километре внутреннего кольца, недоезжая Ропшинского шоссе, загорелся рейсовый автобус. В 18:02 пожар был ликвидирован, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. По данным «Яндекс.Пробок», затор на участке растянулся на 2 километра.
Кроме того, как писала «Фонтанка», на 47-м км внутреннего кольца КАД столкнулись три грузовика, а на 52-м км легковушка врезалась в ограждение. Участники аварии ждут ГИБДД, пробка растянулась на 8 километров.