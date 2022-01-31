Две аварии собрали 8-километровую пробку на КАД

На востоке КАД многокилометровый затор из-за двух ДТП. Участники аварий ждут приезда ГИБДД.
Как рассказали «Фонтанке» 31 января в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:40 на 47-м км внутреннего кольца КАД столкнулись три грузовика. Они заняли 1-ю и 2-ю полосы.
Еще одно ДТП произошло в 17:15 на 52-м км внутреннего кольца. Там водитель легковушки врезался в ограждение и занял 4-ю полосу.
Пострадавших в обоих случаях не было. Участок кольцевой с 40-го по 48-й км «покраснел». В целом «Яндекс» оценивает ситуацию с пробками в городе на 6 баллов.