Две аварии собрали 8-километровую пробку на КАД

На востоке КАД многокилометровый затор из-за двух ДТП. Участники аварий ждут приезда ГИБДД.



Как рассказали «Фонтанке» 31 января в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:40 на 47-м км внутреннего кольца КАД столкнулись три грузовика. Они заняли 1-ю и 2-ю полосы.



Еще одно ДТП произошло в 17:15 на 52-м км внутреннего кольца. Там водитель легковушки врезался в ограждение и занял 4-ю полосу.

