В США допустили, что часть санкций против России на случай «вторжения» на Украину могут ввести «авансом»

Власти США могут заранее ввести против России санкции, заготовленные на случай «вторжения» на Украину. Об этом в эфире канала CNN 30 января заявил глава международного комитета сената Роберт Менендес, который работает над проектом «матери всех санкций».



«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — сказал он, добавив, что эти ограничения «сокрушат экономику России» (цитата по РИА Новости).



Также политик высказался за сохранение в пакете санкций возможности отключения России от SWIFT, несмотря на сообщения СМИ о том, что США и Европа отказались от этого плана.

