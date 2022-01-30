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В США допустили, что часть санкций против России на случай «вторжения» на Украину могут ввести «авансом»

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Власти США могут заранее ввести против России санкции, заготовленные на случай «вторжения» на Украину. Об этом в эфире канала CNN 30 января заявил глава международного комитета сената Роберт Менендес, который работает над проектом «матери всех санкций».

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — сказал он, добавив, что эти ограничения «сокрушат экономику России» (цитата по РИА Новости).

Также политик высказался за сохранение в пакете санкций возможности отключения России от SWIFT, несмотря на сообщения СМИ о том, что США и Европа отказались от этого плана.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину могут быть введены персональные санкции против Владимира Путина. Также он пригрозил Москве «огромными глобальными последствиями».

В середине января группа сенаторов-демократов в США представила законопроект об ужесточении антироссийских санкций на случай обострения ситуации с Украиной. Белый дом его поддержал.

Сообщалось, что новые меры могут коснуться ближнего окружения президента РФ Владимира Путина и энергетических компаний, также рассматривается возможность отключения России от системы SWIFT. Кроме того, санкции могут затронуть суверенный долг РФ. В МИД России заявили, что не видят перспектив для отключения от SWIFT, а возможные планы США ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это «фантастика».

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Комментарии (80)

vseidetpoplanu
вот прям "против России" или конкретнее?!
Dazdraperma
Нда, не выходит у Джонни-мастера каменный цветок... И так не получается войнушку развязать, и так агрессивных русских не спровоцировать. А ведь задачу: к маю 2022 раскачать конфликт-запустить санкции- начать рушить мировую финансовую систему - ее никто не снимал. Приходится пыхтеть по-взрослому
Q_Q
На авансовые санкции надо ответить авансовыми ударами по тем кто поддерживает авансы.
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