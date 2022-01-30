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«Кола» в направлении из Петербурга в Мурманск на неделю станет однополосной

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С 31 января на неделю будет перекрыта одна из полос трассы «Кола» в сторону Мурманска. Деформационные швы будут ремонтировать на 19-м километре.

Движение ограничат на путепроводе через скотопрогон, в районе 19-го километра трассы во Всеволожском районе Ленобласти. Как уточняет ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в сторону Петербурга для движения останутся доступны обе полосы, а в другую одну перекроют полностью, на второй движение ограничат до 50 километров в час.

На трассе будут восстанавливать два модульных резинометаллических деформационных шва и пришовные зоны. Работы обещают закончить 7 февраля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

karpov777
Совершенно недавно делали. интересно, насколько хватает этих швов?
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