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Мужчину-трансгендера отправили в женскую колонию. Ранее суд аннулировал документы о смене пола

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Советский райсуд Воронежа отправил трансгендерного мужчину в женскую колонию после того, как областной суд признал незаконным решение о смене пола осужденного. Об этом 28 января сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суд за разъяснениями обращался начальник СИЗО, в котором находился обвиняемый, поскольку приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК) был вынесен после трансгендерного перехода. При этом решение вышестоящего суда, который аннулировал решение врачебной комиссии и заключение отдела ЗАГС о смене пола мужчины было принято после смены пола.

«Советский районный суд Воронежа разъяснил приговор, указав, что тот подлежит исполнению по правилам отбывания лишения свободы женщинами», — говорится в свежем судебном решении.

Мужчина был приговорён к трём годам в колонии общего режима. Он признал вину, заявив, что выручка от продажи наркотиков была ему нужна в том числе для оплаты процедур по смене пола.

«Новая» отмечает, что в России отсутствует регламент заключения под стражу трансгендерных людей. Силовики принимают решения, исходя из документов осуждённого.

Решение воронежского суда — не первое в российской юридической практике. Летом 2021 года суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы трансгендерный мужчина из Петербурга отбывал наказание в хозяйственном отряде при женском СИЗО.

Россия планирует завершить переход на новую международную версию классификации болезней (МКБ-11), где трансгендерность не является «психическим расстройством», к 2025 году.

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Комментарии (9)

AP-SPb
В таких "новостях" неплохо бы пояснять, что в каждом конкретном случае означает словосочетание "трансгендерный "мужчина". Это оно, которое когда-то было мужчиной, или которое стало типа "мужчиной"...
266410437
Один парень на деревне. На расхват будет.
Денеб
Классный был бы сюжет для фильма..... Публика бы валом валила.....
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