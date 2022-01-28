Медведев: Казахстанские события в России не повторятся, так как россияне разделяют курс власти

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность повторения в России массовых беспорядков, произошедших в Казахстане.



«Я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий», — цитирует его 28 января РИА Новости.

Одной из главных причин для его прогноза стало то, что большинство россиян «разделяют тот курс, который проводят власть и президент». Медведев подчеркнул также, что Россия — «эффективное государство», которое готово отвечать на «преступные посягательства».

