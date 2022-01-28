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Медведев: Казахстанские события в России не повторятся, так как россияне разделяют курс власти

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность повторения в России массовых беспорядков, произошедших в Казахстане.

«Я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий», — цитирует его 28 января РИА Новости.

Одной из главных причин для его прогноза стало то, что большинство россиян «разделяют тот курс, который проводят власть и президент». Медведев подчеркнул также, что Россия — «эффективное государство», которое готово отвечать на «преступные посягательства».

Зампредседателя Совета безопасности РФ заметил, что казахстанские события стали и неожиданными, и ожидаемыми, так как у некоторых сил есть желание «раскачать ситуацию» на территории бывшего СССР.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

15 января в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что за время беспорядков в стране пострадали 4,5 тысячи человек, большая часть из которых силовики. Погибли в общей сложности 225 человек, из них 19 полицейских и военных.

Войска ОДКБ полностью вывели из Казахстана 19 января. По фактам терроризма, убийств и насилия расследуется 1 822 уголовных дела.

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Комментарии (48)

263898651
Поройся с пенсионерами в помойке, в поисках просрочки, сравни зарплату нищей РФ, с зарплатой соседней Финляндии, беднейшей провинции Российской империи)
smith1
Медвед вышел из спячки.
а то забывать стали, что такое чудо есть.
с каждым годом сторонников его друга все меньеш и меньше. одна болтовня, а жизнь ухудшается
261847251
Что-то мало комментариев на такую новость.
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