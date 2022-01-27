«Не повторяйте моей глупости». Мальчик, попавший под поезд и лишившийся ног, рассказал, через что ему пришлось пройти и как живёт сейчас

26 декабря 2020 года 11-летний школьник из Фрунзенского района Петербурга попал под поезд и потерял обе ноги. Как выяснилось позже, старшие ребята взяли его на слабо, и мальчик зацепился за набирающий ход товарняк, но сорвался и попал под поезд. Приятели, увидев, что Аркадий весь в крови, просто убежали.



Ребёнка случайно нашёл машинист маневренного паровоза, вызвал полицию и скорую. Медики приехали моментально, но время было упущено: квалифицированную помощь мальчик получил только через час после падения, потеряв до этого много крови. Аркадий выжил чудом.

