«Не повторяйте моей глупости». Мальчик, попавший под поезд и лишившийся ног, рассказал, через что ему пришлось пройти и как живёт сейчас

26 декабря 2020 года 11-летний школьник из Фрунзенского района Петербурга попал под поезд и потерял обе ноги. Как выяснилось позже, старшие ребята взяли его на слабо, и мальчик зацепился за набирающий ход товарняк, но сорвался и попал под поезд. Приятели, увидев, что Аркадий весь в крови, просто убежали.
Ребёнка случайно нашёл машинист маневренного паровоза, вызвал полицию и скорую. Медики приехали моментально, но время было упущено: квалифицированную помощь мальчик получил только через час после падения, потеряв до этого много крови. Аркадий выжил чудом.
С тех пор семье мальчика пришлось пройти через многое и многое переосмыслить. Им удалось не только достойно пройти испытание, но и попытаться изменить систему, начать занятия параспортом и сделать честные выводы для самих себя. О пережитом опыте, мотивации и хейте, о том, насколько важно хвалить ребёнка, а также о WCMX, Илоне Маске и вере в чудеса Аркадий и его мама рассказывают в новом выпуске YouTube-канала «Вдох_Вдох» благотворительного фонда «Точка опоры».
Напомним, проект «Вдох_Вдох» был запущен фондом «Точка опоры» в 2020 году. Героями выпусков становятся спортсмены с инвалидностью. Но как подчёркивают создатели канала, это проект не об инвалидах, а о любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов.
Своими историями со зрителями уже поделились: Сергей Александров — единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах; Наталья Камолинкова — популярный блогер, дайвер, совершающая погружения с акулами, двукратный чемпион России по трейл-ориентированию, депутат муниципального округа «Морской»; Александра Одоевская — исполнительница и преподаватель танго; Сергей Бушманов — игрок петербургской команды по регби на колясках, член сборной России, многократный призер чемпионата России по фехтованию на колясках и многие другие.