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Водители не дают ЗСД простаивать без аварий

Едва Западный скоростной диаметр Петербурга освободился от пробок из-за одной аварии на мосту, как у соседнего произошла другая. В пробке вновь ждут те, кому надо на юг.

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Очередное ДТП произошло во втором часу дня 27 января на Центральном участке магистрали, перед въездом на мост через Корабельный фарватер при движении в южном направлении, сообщается в приложении «Ваш ЗСД». Аварийный транспорт занимает две полосы.

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На фото, опубликованном в телеграм-канале «Мегаполис», видно одного участника ДТП. От удара легковой автомобиль развернуло почти на 180 градусов, а его передний бампер остался лежать рядом.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на участке затруднено, но длина пробки не превышает 1 километра.

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Несколькими часами ранее в районе вантового моста через Петровский канал столкнулись три автомобиля, из-за чего в южном направлении был приличный затор.

Фото: «Мегаполис»

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