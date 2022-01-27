Водители не дают ЗСД простаивать без аварий

Очередное ДТП произошло во втором часу дня 27 января на Центральном участке магистрали, перед въездом на мост через Корабельный фарватер при движении в южном направлении, сообщается в приложении «Ваш ЗСД». Аварийный транспорт занимает две полосы.

На фото, опубликованном в телеграм-канале «Мегаполис», видно одного участника ДТП. От удара легковой автомобиль развернуло почти на 180 градусов, а его передний бампер остался лежать рядом.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на участке затруднено, но длина пробки не превышает 1 километра.