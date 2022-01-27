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Трое сошлись на ЗСД и оставили другим водителям лишь две свободных полосы

Движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра Петербурга 27 января затруднило ДТП. Пробка скопилась в южном направлении.

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Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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На мосту от Приморского проспекта к набережной Макарова столкнулись три автомобиля, рассказал «Фонтанке» очевидец. На фото видно кроссовер с поврежденной передней частью, который развернуло поперек дороги. Еще один автомобиль стоит чуть дальше. Третий участник ДТП — отечественный автомобиль — в кадр не попал. Для проезда свободны только две полосы, добавляет очевидец.

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В приложении «Ваш ЗСД» уточняется, что аварийный транспорт находится в трех полосах. Авария произошла в районе вантового моста через Петровский канал. По данным «Яндекс.Пробок», затор на ЗСД превышает 1,5 километра и начинается почти от Приморского проспекта.

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Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

263836471
Самые спешащие среди самых умных (они же самые "опытные" водители) отнимают время у тысяч других водителей...
А потом они же тратят уйму времени на оформление после ДТП, плюс ремонты...
272099949
А чего машин столько на ЗСД? Хорошо жить стали? Ценник же только недавно подняли на проезд.
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