Трое сошлись на ЗСД и оставили другим водителям лишь две свободных полосы

На мосту от Приморского проспекта к набережной Макарова столкнулись три автомобиля, рассказал «Фонтанке» очевидец. На фото видно кроссовер с поврежденной передней частью, который развернуло поперек дороги. Еще один автомобиль стоит чуть дальше. Третий участник ДТП — отечественный автомобиль — в кадр не попал. Для проезда свободны только две полосы, добавляет очевидец.
В приложении «Ваш ЗСД» уточняется, что аварийный транспорт находится в трех полосах. Авария произошла в районе вантового моста через Петровский канал. По данным «Яндекс.Пробок», затор на ЗСД превышает 1,5 километра и начинается почти от Приморского проспекта.