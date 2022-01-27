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Семейное дело. Родственники из Приморья совершили 32 ДТП ради страховки

Группа автоподставщиков в Приморском крае за год совершила несколько десятков ДТП, чтобы незаконно получить страховые выплаты. Добычей стали миллионы.

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Трое жителей Владивостока в течение 2021 года совершили 32 дорожных аварии, используя семь принадлежащих им транспортных средств, сообщает 27 января пресс-служба прокуратуры Приморского края. Фигуранты намеренно создавали аварийные ситуации, приводящие к ДТП, в которых они формально оказывались пострадавшей стороной, что давало им право получать страховые выплаты.

Все фигуранты — близкие родственники, отмечают в прокуратуре. Общая сумма их незаконного дохода превысила 6 миллионов рублей. По данному факту следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Комментарии (1)

Slava_Rossii
А как следствие доказало намеренность создания ДТП, интересно знать?
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