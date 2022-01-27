Семейное дело. Родственники из Приморья совершили 32 ДТП ради страховки

Трое жителей Владивостока в течение 2021 года совершили 32 дорожных аварии, используя семь принадлежащих им транспортных средств, сообщает 27 января пресс-служба прокуратуры Приморского края. Фигуранты намеренно создавали аварийные ситуации, приводящие к ДТП, в которых они формально оказывались пострадавшей стороной, что давало им право получать страховые выплаты.



Все фигуранты — близкие родственники, отмечают в прокуратуре. Общая сумма их незаконного дохода превысила 6 миллионов рублей. По данному факту следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).