Экс-дипломата из США обвинили в контрабанде наркотиков в Россию

В отношении бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере. Об этом 27 января сообщает РИА Новости.



По версии следствия, американец пытался ввезти в Россию запрещенные вещества через аэропорт Шереметьево. Наркотики были замаскированы, однако сотрудники таможни их обнаружили. Следователи отмечают, что супруга экс-дипломата летела с ним, но была отпущена домой. Там она могла попытаться избавиться от улик.



Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом.

