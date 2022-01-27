FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -4
78.94р89.15р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Экс-дипломата из США обвинили в контрабанде наркотиков в Россию

1
Печать

В отношении бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере. Об этом 27 января сообщает РИА Новости.

По версии следствия, американец пытался ввезти в Россию запрещенные вещества через аэропорт Шереметьево. Наркотики были замаскированы, однако сотрудники таможни их обнаружили. Следователи отмечают, что супруга экс-дипломата летела с ним, но была отпущена домой. Там она могла попытаться избавиться от улик.

Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом.

В декабре прошлого года СМИ сообщали о задержании американца. Посольство заверило, что знает о произошедшем с их соотечественником.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Dimitry Antonov
А можно уточнить, что именно и в каком количестве у него было обнаружено? Возить наркоту из Штатов в Россию? Зачем?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний