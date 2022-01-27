Российского тревел-блогера чуть не забили камнями в Каире из-за фотоаппарата. Теперь он просит помощи у МИД РФ

Российский блогер Арсений Котов, увлекающийся изучением советской архитектуры и публикующий фото в Instagram под ником northern.friend, попал в нехорошую историю в Египте. В одном из районов Каира на мужчину напали местные жители и едва не забили камнями. О приключениях он рассказал в своем аккаунте 27 января.



«Сегодня мог быть последний день в моей жизни. Во время фотопрогулки по Каиру, в городе мусорщиков, на меня напали местные жители», — написал Арсений.



Далее он рассказал, как отбивался от ударов, уворачивался от камней и пытался сохранить фотоаппарат, как «прятался за шторкой сортира» и бежал с места на мототакси. В конце концов блогер позвонил местному жителю, знакомый которого работает в полиции. Судя по всему, Арсений и второй участник конфликта написали заявления друг на друга. Россиянин находится в участке, ждет медицинского осмотра и суда.

