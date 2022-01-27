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Российского тревел-блогера чуть не забили камнями в Каире из-за фотоаппарата. Теперь он просит помощи у МИД РФ

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Российский блогер Арсений Котов, увлекающийся изучением советской архитектуры и публикующий фото в Instagram под ником northern.friend, попал в нехорошую историю в Египте. В одном из районов Каира на мужчину напали местные жители и едва не забили камнями. О приключениях он рассказал в своем аккаунте 27 января.

«Сегодня мог быть последний день в моей жизни. Во время фотопрогулки по Каиру, в городе мусорщиков, на меня напали местные жители», — написал Арсений.

Далее он рассказал, как отбивался от ударов, уворачивался от камней и пытался сохранить фотоаппарат, как «прятался за шторкой сортира» и бежал с места на мототакси. В конце концов блогер позвонил местному жителю, знакомый которого работает в полиции. Судя по всему, Арсений и второй участник конфликта написали заявления друг на друга. Россиянин находится в участке, ждет медицинского осмотра и суда.

В последнем сообщении Котов попросил подписчиков достучаться до МИД России, так как посольство помогать ему не стало.

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Комментарии (23)

260730691
Дурак, дураком. Пусть испытает по полной, в следующий раз не полезет куда не просят.
anti hype
Вот вам и туристический рай и клиентоориентированность египта
Приезжайте белые люди в египет и получите камнем по голове
И эту дичь местные городские либералы тире городские сумасшедшие оправдывают
эхо москвы работает плодя тупых орков русофобов
AGP
За янки приняли?
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