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«Это не наше личное дело, это дело Кремля». «Новая газета» ответила на слова Кадырова о правозащитнике Каляпине и журналистке Милашиной

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«Новая газета» 24 января опубликовала заявление в ответ на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитнике, члене СПЧ при президенте РФ Игоре Каляпине и журналистке издания Елене Милашиной.

В заявлении упоминается, что конфликт начался с того, что «чеченские полицейские силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный жену своего политического оппонента». Речь идет о жене федерального судьи Сайди Янгулбаева Зареме. Сам судья после этого покинул Россию. По мнению представителей «Новой», «все это вызвало справедливое возмущение в российском обществе». А Кадыров «позволил себе назвать «террористами» правозащитника Игоря Каляпина и специального корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину».

«Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД», — подытожили журналисты.

Ранее представители «Комитета против пыток» (признан иноагентом в РФ) опубликовали видео, на котором Зарему Янгулбаеву чеченские силовики ведут босиком по снегу, когда увозят в Грозный. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если есть прямые угрозы со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной, то в этом «нужно разбираться».

20 января сотрудники полиции ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Мусаеву. Как сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, ее обвиняют в оскорблении представителя правоохранительных органов и нападении на него. Чиновник рассказал, что женщина находится в спецприемнике регионального управления МВД России.

Ранее «Фонтанка» писала, что сам экс-судья вместе с дочерью покинул Россию после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей». Подробнее о спецоперации в отношении семьи экс-судьи и ее возможных причинах читайте здесь.

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Комментарии (13)

Rambovski
Режим думает, как тот политический деятель: "Кадыров- сукин сын, но это НАШ сукин сын.".
heimdall
Какой он к чертям "генерал МВД". Чеченский бандит, верёвка по нему давно плачет.
ӦВВӦ
Кадыров охренел в край, чувствуя свою полную безнаказанность
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