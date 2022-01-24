«Это не наше личное дело, это дело Кремля». «Новая газета» ответила на слова Кадырова о правозащитнике Каляпине и журналистке Милашиной

В заявлении упоминается, что конфликт начался с того, что «чеченские полицейские силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный жену своего политического оппонента». Речь идет о жене федерального судьи Сайди Янгулбаева Зареме. Сам судья после этого покинул Россию. По мнению представителей «Новой», «все это вызвало справедливое возмущение в российском обществе». А Кадыров «позволил себе назвать «террористами» правозащитника Игоря Каляпина и специального корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину».

«Новая газета» 24 января опубликовала заявление в ответ на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитнике, члене СПЧ при президенте РФ Игоре Каляпине и журналистке издания Елене Милашиной.

«Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД», — подытожили журналисты.



Ранее представители «Комитета против пыток» (признан иноагентом в РФ) опубликовали видео, на котором Зарему Янгулбаеву чеченские силовики ведут босиком по снегу, когда увозят в Грозный. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если есть прямые угрозы со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной, то в этом «нужно разбираться».