Десерты из прошлого: 7 сентиментальных воспоминаний о детстве. Или нет?

Если вы считали, что фотографии не могут передать вкус, то что вы скажете на это? Фото: Станислав Панов / фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться







Мы узнали, что одним из фуд-трендов этого года станут советские десерты. О том, что еще будет модно есть в этом году, мы поговорим как-нибудь потом, а пока давайте остановимся на тех самых сладостях, от которых несколько десятилетий назад слюнки текли. Да чего там — они и сейчас дадут фору любому мильфею.

Составить эту десертную карту нам помогли повара разных заведений, но еще большая прелесть этих блюд в том, что вы без труда можете приготовить их дома. Тем более что за рецептами далеко ходить не надо — они все здесь.

Пирожное «Персики»

Эти пирожные выглядят как самые настоящие персики (возможно, чуть-чуть засахарившиеся), но всё дело в ловкости рук и красителях. Натуральных. Но обо всём по порядку.



Из чего лепить и печь «Персики» Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Для начала взбейте яйца с сахаром, добавьте сметану, масло комнатной температуры и ванилин и еще раз хорошенько всё это взбейте. Добавьте стакан муки и разрыхлитель и опять взбивайте до однородного состояния. Добавляйте оставшуюся муку и замесите тесто. Оно должно получиться мягким.

Теперь застелите противень пергаментной бумагой. Разделите тесто примерно на 16 кусочков (количество кусочков будет зависеть от того, какого размера персики вы хотите получить). Слепите шарики из теста, выложите их на противень и немного придавите ладонью, чтобы с одной стороны они стали плоскими и приняли форму полусферы. Разогрейте духовку до 1 90 °C и выпекайте пирожные 15 минут.

Дайте готовым половинкам «персиков» остыть и достаньте из них сердцевинку чайной ложкой. Здесь будет углубление для начинки. Кладите сюда вареную сгущенку. (Смажьте ей заодно и края теста, чтобы половинки надежно слиплись). Положите на одну полусферу миндаль и скрепляйте ее с другой.



Теперь возьмемся за красители. Чтобы пирожные получились похожими на настоящие персики, выжмите морковный и свекольный сок. Сразу приготовьте и мелкий сахар, в котором будете обваливать ваши «персики». Обмакните каждое пирожное в морковный сок и дайте пропитаться пару минут. Теперь обмакните еще раз в морковный сок и сразу — в свекольный. Не полностью, а примерно наполовину. Теперь обваляйте «персики» в сахаре и оставляйте их подсыхать на ближайшие полчаса. По желанию можете украсить «персики» веточками мяты.

Печенье «Орешки»



Ингредиенты для ваших «Орешков» Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Взбейте яйцо вместе с сахаром до белого цвета и отдельно — масло с мукой. Аккуратно перемешайте и добавьте остальные ингредиенты. Перемешайте всё в миксере на медленной скорости около пяти минут. Поставьте тесто в холодильник на час, после чего раскатайте его до толщины в 3 мм, выложите в формочку и выпекайте 15 минут при температуре 18 0 °C .

Отдельно поставьте вариться сгущенку на шесть часов. (Впрочем, этот момент можно упростить и купить уже вареную сгущенку, если вы не против читерства на кухне.) Откройте остывшую сгущенку и выложите в каждую половинку орешков, добавьте орех пекан и склейте две половинки орешка.



Пирожное «Картошка»



Состав вашей будущей «Картошки» в граммах Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Сначала беремся за бисквит. Разделите яйца на желтки и белки, по отдельности взбейте их с сахаром. Перемешайте муку и крахмал, введите их в желтки, перемешайте до однородной массы. Теперь аккуратно в два приема вмешайте взбитые белки. Покройте противень пекарской бумагой. Вылейте тесто на противень и разровняйте до толщины 1 см. Выпекайте 10–15 минут при 17 0 °C до золотистого цвета. Снимите с противня, остудите и измельчите в блендере.

Сливочное масло комнатной температуры, сахарную пудру и сгущенку поместите в чашу миксера и взбейте до однородной пышной массы. Часть крема (45 граммов) отложите в корнетик (для «усиков»), а в остальное введите коньяк и перемешайте до однородности. Теперь соедините бисквитную крошку с кремом, поделите массу на порции по 50 граммов, слепите заготовки в форме картошки. Перемешайте какао с сахарной пудрой и обваляйте в этой обсыпке заготовки. Выкладывайте их на тарелку и добавьте «усики», которые ждали своего часа в корнетике.

Шоколадная колбаса



Самая элементарная колбаса, которую вы можете приготовить дома, — шоколадная Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Здесь всё просто. Берем миндаль и перемалываем его блендером в крошку, раскатываем печенье скалкой, перемешиваем муку с молотым миндалем и печеньем. Теперь выкладываем в чашу миксера сливочное масло комнатной температуры, сахарную пудру, сгущенное молоко и какао и взбиваем всё это до однородной пышной массы. Засыпаем в крем сухие ингредиенты и перемешиваем.

Готовую шоколадную массу делим пополам, выкладываем на пищевую пленку, заворачиваем, скручиваем колбасу и убираем в морозилку на пару часов. После чего достаем заготовку, освобождаем ее от пленки и нарезаем на кусочки.

Торт «Птичье молоко»



Что нужно взять, чтобы приготовить «Птичье молоко» Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Сначала займемся кремом. Взбейте отдельно сливочное масло, ванильный экстракт и сгущенное молоко и только после этого смешайте их. Отдельно приготовьте корж. Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте желток, воду и муку. Выпекайте при температуре 1 80 °C на протяжении 10 минут. Этого времени вам как раз должно хватить, чтобы приготовить шоколадную глазурь. Просто растопите масло и шоколад и тщательно их смешайте.



Теперь беремся за суфле. Замочите агар в небольшом количестве воды, добавьте еще немного воды, патоку и сахар и варите сахарный сироп до 1 18 °C , чтобы заварить белок. А пока будущее суфле нагревается, взбейте белок с лимонным соком. Теперь заварите его сахарным сиропом и дайте немного остыть. Добавьте готовый крем и выложите суфле в форму на корж. Охладите, глазируйте и вынимайте из формы.

Ромовая баба



Можете добавить в ромовую бабу немного больше рома, но не превращайте десерт в выпивку Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Приготовьте опару. Дрожжи, воду (температуры 30 °C ) и муку соедините и поставьте в теплое место на полчаса. В миксер положите сахар, соль, яйца и 300 граммов муки. Замесите тесто, в конце добавьте растопленное сливочное масло (150 граммов). Если нет миксера, взбейте вручную. Также можно добавить предварительно замоченный и отжатый изюм, курагу или цукаты.

Готовое тесто поместите на час в теплое место. Разложите по формам объемом 250 миллилитров и дайте постоять еще полчаса. Выпекайте 20 минут при температуре 1 80 °С . Горячие бабы пропитайте сиропом и покройте глазурью. Теперь взбейте добела в миксере лимонный фреш. Глазируйте выпечку и присыпьте пшеном. Еще один вкусовой нюанс: можно сбитый сливочный, заварной или творожный крем через шприц отсадить вовнутрь бабы, тогда он будет еще вкусней.



Вафельные трубочки



Вафельная трубочка, царица детского праздника, и из чего она состоит Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Сначала готовим собственно вафли. Взбейте масло с сахаром, по одному добавляйте яйца, затем — муку. Когда тесто станет густым, выкладывайте его ложкой на разогретую и смазанную маслом вафельницу. Ждите, пока не приготовится. Готово? Выкладывайте на тарелку и скручивайте трубочки.

Теперь — к начинкам. Для заварного крема взбейте яйца с сахаром и добавьте в эту массу растопленное масло, муку и снова взбивайте до однородности. Доведите молоко до кипения в кастрюле и, не остужая, маленькими порциями добавьте в яичную смесь, постоянно взбивая венчиком. Переложите смесь в чистую кастрюлю и поставьте на сильный огонь. Готовьте, постоянно помешивая, пока смесь не начнет булькать и не загустеет. Сняв смесь с плиты, добавляйте в нее сливочное масло по одной столовой ложке, хорошо размешивая после каждой. Добавьте мелко нарубленный шоколад. Перемешивайте, пока он не растворится и пока не получится однородная масса. Переложите крем в миску и накройте поверхность пищевой пленкой, чтобы крем не заветрился. Полностью остудите, наполните вафельные рожки кремом и украсьте.

Крем «вареная сгущенка» приготовить еще проще. Взбейте слегка подтаявшее сливочное масло с вареной сгущенкой до получения однородной массы, уберите в холодильник, пока не застынет, и начиняйте вафельные рожки.

