«Главное — повлиять на Украину». Кремль ответил Эрдогану, который хочет помирить Путина с Зеленским

Кремль приветствует попытки Турции помочь с урегулированием ситуации на Украине, заявил 19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского провести переговоры на его территории.
«Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине… Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и подвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать,— ответил Песков на вопрос «Коммерсантъ FM». — Место проведения каких-то контактов вторично. Главное — это все-таки повлиять на Украину».
Турция не в первый раз предлагает посреднические услуги Москве.
Приглашение Эрдогана для лидеров России и Украины прозвучало вместе с анонсом поездки турецкого лидера в Киев в «ближайшие несколько недель».
Накануне Госдеп США заявил, что Россия может использовать Белоруссию для вторжения на Украину. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков после этого прямым текстом заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.