«Главное — повлиять на Украину». Кремль ответил Эрдогану, который хочет помирить Путина с Зеленским

Кремль приветствует попытки Турции помочь с урегулированием ситуации на Украине, заявил 19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского провести переговоры на его территории.



«Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине… Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и подвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать,— ответил Песков на вопрос «Коммерсантъ FM». — Место проведения каких-то контактов вторично. Главное — это все-таки повлиять на Украину».

