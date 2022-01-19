FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры

6
Печать

Президенты России и Украины приглашены в Турцию для обсуждения разногласий между сторонами.

«Турция готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского», — сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на представителя турецкого лидера.

Реджеп Тайип Эрдоган намерен сыграть «любую роль» для нормализации отношений Москвы и Киева. Он также хотел бы сначала провести встречу с украинским президентом.

Осенью прошлого года представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условия для организации переговоров Путина и Зеленского. Он напомнил слова Владимира Путина о том, что «печальное состояние» отношений двух стран «никуда не годится».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

А2020
Молодец Эрдоган! Давно пора. Могли бы 10 раз уже встретиться и всё решить.
Vasya11
"Он также хотел бы сначала провести встречу с украинским президентом"©.
_______________
Заключить сделку кому достанется золото скифов?
Москва 2041
Обещал шашлычок.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний