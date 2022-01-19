Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры

Президенты России и Украины приглашены в Турцию для обсуждения разногласий между сторонами.



«Турция готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского», — сообщает 19 января РИА Новости со ссылкой на представителя турецкого лидера.



Реджеп Тайип Эрдоган намерен сыграть «любую роль» для нормализации отношений Москвы и Киева. Он также хотел бы сначала провести встречу с украинским президентом.



Осенью прошлого года представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условия для организации переговоров Путина и Зеленского. Он напомнил слова Владимира Путина о том, что «печальное состояние» отношений двух стран «никуда не годится».

