Эрдоган вызвался помирить Россию и Украину. В Кремле посоветовали вести переговоры с ДНР и ЛНР

Турция намерена выступить посредником в преодолении кризиса между Москвой и Киевом. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обеспокоен продолжающимся конфликтом на юго-востоке Украины и готов посодействовать в его разрешении.
«Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — цитирует Эрдогана 29 ноября ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Президент Турции отметил, что уже неоднократно поднимал тему российско-украинского конфликта в беседах с Владимиром Путиным. Эрдоган не стал скрывать, что, прежде всего, озабочен судьбой крымских тюрков.
«Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе», — сказал турецкий лидер.
Ранее ТАСС со ссылкой на Reuters сообщило о желании Эрдогана провести совместно с Россией и Украиной саммит по Донбассу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать данную информацию отказался, однако подчеркнул, что логичнее пригласить на саммит было бы руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является, с одной стороны, Киев, с другой — представители самопровозглашенных республик», — заявил Песков.
Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние дни на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Спустя несколько дней президент Владимир Зеленский сообщил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают.