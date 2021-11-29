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Эрдоган вызвался помирить Россию и Украину. В Кремле посоветовали вести переговоры с ДНР и ЛНР

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Турция намерена выступить посредником в преодолении кризиса между Москвой и Киевом. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обеспокоен продолжающимся конфликтом на юго-востоке Украины и готов посодействовать в его разрешении.

«Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — цитирует Эрдогана 29 ноября ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Президент Турции отметил, что уже неоднократно поднимал тему российско-украинского конфликта в беседах с Владимиром Путиным. Эрдоган не стал скрывать, что, прежде всего, озабочен судьбой крымских тюрков.

«Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война. Пусть на этой территории в будущем царит мир, мы желаем развивать отношение к этому вопросу в позитивном ключе», — сказал турецкий лидер.

Ранее ТАСС со ссылкой на Reuters сообщило о желании Эрдогана провести совместно с Россией и Украиной саммит по Донбассу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать данную информацию отказался, однако подчеркнул, что логичнее пригласить на саммит было бы руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является, с одной стороны, Киев, с другой — представители самопровозглашенных республик», — заявил Песков.

Напряженность между Россией и Украиной обострилась в последние дни на фоне сообщений СМИ. Сначала появилась информация о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной для возможного вторжения. Спустя несколько дней президент Владимир Зеленский сообщил, что в его стране планируется государственный переворот. В Кремле все обвинения в причастности к этому России отрицают.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
1 декабря ждать Зеленского в Ростове на Дону?
КарабасСПб
То что происходит сейчас, уже предсказывали сразу после конфликта в Карабахе. Турция начинает продвигаться на территорию российского влияния. Играючи взяла Карабах руками азеров.Теперь пытается взять бандитские анклавы ДНР И ЛНР. Да я думаю возьмёт. Сказочный стал стар и глуп. Да и коррупция свое дело делает. Рогозин все в батутики играет, другой с золотой какардой все забрало запотевшее у своих подчинённых не может протереть. Третий, который и в армии не служил, мультиками будет воевать, так как все другое или сгнило или бывший мебельщик сплавил.
sakorol
пусти козла в огород
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