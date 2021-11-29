Эрдоган вызвался помирить Россию и Украину. В Кремле посоветовали вести переговоры с ДНР и ЛНР

Турция намерена выступить посредником в преодолении кризиса между Москвой и Киевом. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обеспокоен продолжающимся конфликтом на юго-востоке Украины и готов посодействовать в его разрешении.



«Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — цитирует Эрдогана 29 ноября ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



Президент Турции отметил, что уже неоднократно поднимал тему российско-украинского конфликта в беседах с Владимиром Путиным. Эрдоган не стал скрывать, что, прежде всего, озабочен судьбой крымских тюрков.

