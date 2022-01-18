«Мы извиняемся». Facebook назвал «ошибкой» блокировку страницы делегации РФ на переговорах по военной безопасности

«Эта страница была отключена по ошибке нашими автоматическими средствами, доступ к ней уже восстановлен. Мы извиняемся перед пользователями за любые неудобства, причиненные этими действиями», — сказала агентству представитель Facebook.

Компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, принесла извинения после блокировки официальной страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями. Об этом 18 января сообщает государственное информационное агентство ТАСС .

Марк Цукерберг дает показания в Конгрессе США в 2018 году

О блокировке аккаунта стало известно 16 января.



«Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного «на волне» постов по гарантиям безопасности. Facebook App, как насчет свободы слова и плюрализма мнений?» — сообщал официальный аккаунт российской делегации в Twitter.



В тот же день Роскомнадзор потребовал от компании Цукерберга «незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения».



В минувший понедельник доступ к аккаунту был восстановлен.



Источник ТАСС, близкий к Роскомнадзору, утверждает, что в надзорном ведомстве «обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России» после нашумевшей блокировки. «Была проведена необходимая организационная и техническая подготовка к принятию мер по замедлению сервиса в России», — уточнил анонимный собеседник информагентства.



В 2018 году Марк Цукерберг извинялся перед членами Конгресса США за утечку данных пользователей. В 2021 году на фоне скандала с обвинениями руководства Facebook в двойных стандартах по отношению к своим пользователям в разных странах и неправомерному сбору данных пользователей Марк Цукерберг переименовал компанию в Meta.

