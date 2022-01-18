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«Мы извиняемся». Facebook назвал «ошибкой» блокировку страницы делегации РФ на переговорах по военной безопасности

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Компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, принесла извинения после блокировки официальной страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями. Об этом 18 января сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

«Эта страница была отключена по ошибке нашими автоматическими средствами, доступ к ней уже восстановлен. Мы извиняемся перед пользователями за любые неудобства, причиненные этими действиями», — сказала агентству представитель Facebook.

Марк Цукерберг дает показания в Конгрессе США в 2018 году
Марк Цукерберг дает показания в Конгрессе США в 2018 годуФото: скриншот видео / YouTube
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О блокировке аккаунта стало известно 16 января.

«Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного «на волне» постов по гарантиям безопасности. Facebook App, как насчет свободы слова и плюрализма мнений?» — сообщал официальный аккаунт российской делегации в Twitter.

В тот же день Роскомнадзор потребовал от компании Цукерберга «незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения».

В минувший понедельник доступ к аккаунту был восстановлен.

Источник ТАСС, близкий к Роскомнадзору, утверждает, что в надзорном ведомстве «обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России» после нашумевшей блокировки. «Была проведена необходимая организационная и техническая подготовка к принятию мер по замедлению сервиса в России», — уточнил анонимный собеседник информагентства.

В 2018 году Марк Цукерберг извинялся перед членами Конгресса США за утечку данных пользователей. В 2021 году на фоне скандала с обвинениями руководства Facebook в двойных стандартах по отношению к своим пользователям в разных странах и неправомерному сбору данных пользователей Марк Цукерберг переименовал компанию в Meta.

В декабре Meta была оштрафована в России на 2 миллиарда рублей за отказ удалять «запрещённую информацию». Решение оспорено в суде. Дата рассмотрения жалобы представителей Meta пока не назначена.

Марк Цукерберг дает показания в Конгрессе США в 2018 году
Марк Цукерберг дает показания в Конгрессе США в 2018 годуФото: скриншот видео / YouTube

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Комментарии (4)

Otkating
- Перед вами -боевая машина, оснащенная по последнему слову техники. На
ее борту установлен компьютер...
- Товарищ прапорщик, а у компьютера какая скорость? - спрашивает один
солдат .
- Для бестолковых объясняю: компьютер движется со скоростью танка!
Artem_9
По привычке. Бывает
Набеглов
Что-то не могу найти ссылки на оригинал извинений. И имени "представителя Цукерберга" который извинился перед ТАСС.
ТАСС, помоги, не томи.
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