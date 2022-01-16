РКН потребовал у Facebook разблокировать страницу российской делегации в Вене

Роскомнадзор 16 января направил в американскую компанию Meta Platforms, владеющую соцсетью Facebook, письмо с требованием «незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения». Об этом ведомство сообщает на своём сайте.
Администрация «Фейсбука» ограничила доступ к официальной странице делегации, созданной российским МИД, якобы за публикацию запрещённого контента.
Роскомнадзор счёл это актом цензуры, которая, согласно Конституции России, запрещена. «Данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней», — отмечают в РКН.
Официальная страница была заблокирована после постов о гарантиях безопасности. «Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного «на волне» постов по гарантиям безопасности. Facebook App, как насчет свободы слова и плюрализма мнений?» — говорится в сообщении делегации в Twitter.