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«Фейсбук» восстановил аккаунт делегации РФ в Вене

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Facebook открыл доступ к заблокированному ранее аккаунту российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом, как передаёт РИА Новости, 17 января проинформировал глава делегации Константин Гаврилов.

По его словам, это случилось после обращения Роскомнадзора. При этом российской стороне так и не дали никаких объяснений, отметил он. И подчеркнул, что делегация не публиковала противоправных материалов.

Администрация «Фейсбука» ограничила доступ к официальной странице делегации, созданной российским МИД, якобы за публикацию запрещённого контента. 16 января РКН направил компании Meta, владеющей «Фейсбуком», требование о снятии ограничений.

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Комментарии (2)

мухомор
Надо сервисы Цукерберга забанить на пару дней, потом разблокировать. Без объяснения причин конечно же.
Артист ритуальных услуг
Бояццо! значитЬ - уважают!
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