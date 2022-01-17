«Фейсбук» восстановил аккаунт делегации РФ в Вене

Facebook открыл доступ к заблокированному ранее аккаунту российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом, как передаёт РИА Новости, 17 января проинформировал глава делегации Константин Гаврилов.



По его словам, это случилось после обращения Роскомнадзора. При этом российской стороне так и не дали никаких объяснений, отметил он. И подчеркнул, что делегация не публиковала противоправных материалов.



Администрация «Фейсбука» ограничила доступ к официальной странице делегации, созданной российским МИД, якобы за публикацию запрещённого контента. 16 января РКН направил компании Meta, владеющей «Фейсбуком», требование о снятии ограничений.

