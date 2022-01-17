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Суд Линченко: на месте опального граффити с Достоевским в Кузнечном переулке появилось изображение вице-губернатора

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Портрет вице-губернатора Николая Линченко, курирующего вопросы охраны памятников истории и культуры, появился на стене дома во дворе в Кузнечном переулке.

О новом граффити стало известно сегодня, 17 января. Скандальный портрет Федора Михайловича Достоевского во дворе рядом с музеем-квартирой писателя закрашивался неоднократно. Теперь на его месте — лицо Николая Линченко.

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Впервые фотография с граффити появилась в инстаграме художника Олега Лукьянова, который ранее и наносил Достоевского на стену. Но Лукьянов уверяет: Линченко — не его рук дело. Кто-то другой взял его технологию и увековечил вице-губернатора.

«Это уже народная технология, не моя. Я шел мимо, часто там бываю, слежу за судьбой Достоевского и покупаю булочки в пекарне неподалеку. Увидел — сфотографировал, — прокомментировал Лукьянов. — С идеей портрета Линченко я согласен. Ведь это именно он постановил, что портрету Федора Михайловича не место в переулке?»

По словам Лукьянова, именно к Линченко обратились желающие сохранить граффити в переулке рядом с музеем Федора Михайловича, и именно Линченко их просьбу отверг. Текст его официального отказа также нанесен на стену рядом с портретом вице-губернатора.

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Комментарии (3)

снегурочка
Лицо, не отягощенное интеллектом.
SERGEY111
Судя по фотам еще один прелестный исторический охраняемый и соответственно неприкасаемый дворик ну и эталонно убранный от наледи и снега .
ДуремарСПб.
Так их лики воровские на скамье подсудимых должны находиться,вживую.
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