Суд Линченко: на месте опального граффити с Достоевским в Кузнечном переулке появилось изображение вице-губернатора

О новом граффити стало известно сегодня, 17 января. Скандальный портрет Федора Михайловича Достоевского во дворе рядом с музеем-квартирой писателя закрашивался неоднократно. Теперь на его месте — лицо Николая Линченко.

Впервые фотография с граффити появилась в инстаграме художника Олега Лукьянова, который ранее и наносил Достоевского на стену. Но Лукьянов уверяет: Линченко — не его рук дело. Кто-то другой взял его технологию и увековечил вице-губернатора.

«Это уже народная технология, не моя. Я шел мимо, часто там бываю, слежу за судьбой Достоевского и покупаю булочки в пекарне неподалеку. Увидел — сфотографировал, — прокомментировал Лукьянов. — С идеей портрета Линченко я согласен. Ведь это именно он постановил, что портрету Федора Михайловича не место в переулке?»



По словам Лукьянова, именно к Линченко обратились желающие сохранить граффити в переулке рядом с музеем Федора Михайловича, и именно Линченко их просьбу отверг. Текст его официального отказа также нанесен на стену рядом с портретом вице-губернатора.

