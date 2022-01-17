Невакцинированные работники Балтийского завода не смогли попасть на работу. Трудовой конфликт решает полиция

Рабочие, не согласные с действиями работодателя, вызвали полицию. Сейчас активисты дают объяснения прибывшему на место сотруднику правоохранительных органов и составляют акт о недопуске на работу.
По словам протестующих работников, приказ об обязательной вакцинации они считают нарушением трудового законодательства и ранее уже обратились в прокуратуру. Часть людей говорят, что недавно переболели и не хотят пока получать дополнительные антитела, часть принципиально не доверяют российской вакцине.
В пресс-службе Балтийского завода заявили, что «на работу смогли попасть все», но подтвердили, что «по причине для безопасности и сохранения здоровья привитых сотрудников (и тех, у кого подтвержденный медотвод от вакцинации) издан приказ о блокировке пропусков тех, кто не имеет QR-кода, сертификата и медотвода».
Точных данных о числе отстранённых на заводе не предоставили. По оценкам активистов, QR-коды не предоставили
С 16 января у работодателей Северной столицы из сферы промышленности, строительства и транспорта появилось право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации от Сovid-19. Обязательная вакцинация