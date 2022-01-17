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Невакцинированные работники Балтийского завода не смогли попасть на работу. Трудовой конфликт решает полиция

Балтийский завод не пустил на работу сотрудников, отказавшихся пройти вакцинацию от Covid-19. Как передает корреспондент «Фонтанки» 17 января, на проходной предприятия собралось несколько десятков человек. Накануне они получили приказ об отстранении, их пропуски заблокированы.

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Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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Рабочие, не согласные с действиями работодателя, вызвали полицию. Сейчас активисты дают объяснения прибывшему на место сотруднику правоохранительных органов и составляют акт о недопуске на работу.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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По словам протестующих работников, приказ об обязательной вакцинации они считают нарушением трудового законодательства и ранее уже обратились в прокуратуру. Часть людей говорят, что недавно переболели и не хотят пока получать дополнительные антитела, часть принципиально не доверяют российской вакцине.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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В пресс-службе Балтийского завода заявили, что «на работу смогли попасть все», но подтвердили, что «по причине для безопасности и сохранения здоровья привитых сотрудников (и тех, у кого подтвержденный медотвод от вакцинации) издан приказ о блокировке пропусков тех, кто не имеет QR-кода, сертификата и медотвода».

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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Точных данных о числе отстранённых на заводе не предоставили. По оценкам активистов, QR-коды не предоставили 20 % работников, то есть около тысячи человек. Но часть людей решили остаться дома или согласились на предложение взять отпуск, в том числе за свой счёт. В пресс-службе завода опровергают информацию о навязывании отпусков.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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С 16 января у работодателей Северной столицы из сферы промышленности, строительства и транспорта появилось право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации от Сovid-19. Обязательная вакцинация 80 % работников закреплена в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой и 121-м постановлении правительства Петербурга.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (43)

М.Венедиктов
Интересно, что «в постановлении главного санитарного врача города Наталии Башкетовой» нет ни слова о праве и уж тем более об обязанности «работодателей Северной столицы из сферы промышленности, строительства и транспорта … отстранять сотрудников за отказ от вакцинации от Сovid-19». А руководство Балтийского завода видимо воспринимает газетные утки за чистую монету.
173067892
На самом деле, привитые несут большую угрозу заражения, нежели не привитые...
265939387
Так держать, братья! Венсеремос! Свобода, равенство, братство!
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